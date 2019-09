Verstappen nem aggódik amiatt, hogy hátulról rajtolhat Monzában

A Honda a Belga Nagydíj pénteki napján mutatta be a 4-es specifikációjú erőforrását, amelyet Alex Albon és Daniil Kvjat autójába raktak be, emiatt pedig mindketten a rajtrács végéről kezdhették meg a futamot. Albon aztán a hétvége későbbi részében mégis a régebbi motort használta, valószínűleg azért, hogy az új specifikáció „friss” maradhasson a monzai hétvégéig. Albon a régi motorral is ötödik lett, Kvjat pedig az új erőforrással a hetedik helyre hozta be a Toro Rossót.

Bár még nem jelentették be hivatalosan, de várhatóan Verstappen Monzában fogja megkapni az új motort, emiatt a rajtrács végéről rajtolhat majd el Olaszországban. Erről a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner így nyilatkozott:

„Igen, valószínűleg így lesz. Erről a hét során fogunk döntést hozni. De a legvalószínűbb, hogy beszélünk a Hondával, és meghallgatjuk, ők mit gondolnak a dologról. Szerintem biztató volt a motor pénteki teljesítménye, és a Kvjat autójából gyűjtött adatok alapján úgy látjuk, egyértelmű előrelépés történt, és az új motor azt hozza, amit vártunk tőle.”

Verstappen nem aggódik amiatt, hogy esetleges a rajtrács végéről kell indulnia, és úgy gondolja, így is elérhető számára a két Ferrari és két Mercedes mögötti hely.

„Szerintem rendben lehetünk az előzésekkel. Semmi sincs megerősítve egyelőre a büntetéssel kapcsolatban, de még ha hátulról is rajtolnék, az sem lenne nagy dolog. Mindannyian tudjuk, hogy a Ferrarik nagyon gyorsak lesznek, és ha hátulról rajtolsz, akkor valószínűleg nem fogod elkapni a top-4-et. Mögöttük viszont minden lehetséges.” – nyilatkozta a Red Bull hollandja a Motorsport.com-nak.

