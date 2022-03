Verstappen nem aggódik a Mercedes extrém fejlesztése miatt

A bahreini hivatalos teszt első délelőttjén a Mercedes 2022-es autójának új oldaldoboza, pontosabban annak hiánya volt a nagy beszédtéma, mivel Ross Brawn a sportág új szabályainak „nagyon extrém értelmezésének" nevezte azt.

A beszámolók szerint a W13-as kialakítása, amely a Red Bull csapatfőnökét, Christian Hornert idézve „néhány nem legális alkatrészt" tartalmaz, körönként akár egy másodperces időnyereséget is eredményezhet Lewis Hamilton és George Russell számára.

Csapatfőnökével ellentétben Verstappen nem hajlandó időt tölteni a rivális autójának szabályosságának megvitatásával, és a bahreini pályán tartott sajtótájékoztatón ragaszkodott ahhoz, hogy csak arra koncentrál, ami őt közvetlenül érinti.

Arra a kérdésre, hogy aggódik-e amiatt, amire a Mercedes képes lehet, a világbajnok azt mondta: „Nem, nem aggódom. Mi csak magunkra koncentrálhatunk. Ezt már tavaly is annyiszor elmondtam, és idén is ezt kell tennünk, még akkor is, ha az autók egy kicsit máshogy néznek ki. Annyi ismeretlen dolog van, amit még meg kell tanulnunk, szóval egyáltalán nem aggódom."

Mivel minden pilóta csak másfél napot tölthet a tesztelésre kijelölt három napból a sakhiri helyszínen, a holland pénteken egész nap az autóban ül majd, hiszen a mai nap Sergio Perezé volt. Verstappen számára a pályán töltött idő, nem pedig a közvetlen köridők jelentenek prioritást.

„Azt hiszem, ez a fő prioritás, csak próbáljuk megérteni, hogy mire van szükségünk az autótól, próbáljunk ki különböző dolgokat az autón a beállítások tekintetében, más pályákra is, ha problémáink vannak, milyen irányba kell elmennünk. Igazából minden erről szól“ - mondta.

