Verstappen: „Nekem nem kell lovagi cím”

A szezonzáró leintése után még egy ideig kérdéses volt, hogy valóban Verstappen számít-e a 2021-es világbajnoknak, mivel a Mercedes két óvással is próbálkozott, majd pedig egy fellebbezés is lógott a levegőben.

Miután ezek lecsengtek, csak utána lehetett kijelenteni, hogy megvan az első címe. „Természetesen most már valamivel ismerősebb az érzés. Az év során viszont rengeteg volt a nyomás. Mindent beleadtunk, az utolsó futamon pedig jött a diadal. Elképesztő volt!”

Az idényzáró hatalmas népszerűségnek örvendett a TV-képernyők előtt is, Hollandiában és Nagy-Britanniában is ingyenesen lehetett követni az eseményeket, és Verstappen is érezte, hogy mekkora támogatásban részesült.

„Rengetegen gratuláltak, sok üzenetet kaptam.” Ami pedig az ünneplést illeti: „Vasárnap este nagyon a gázba tapostam, hétfőn is, kedden viszont már végeztem vele. Amikor azonban beléptem a gyár ajtaján, az hihetetlen volt. Abu Dhabiban persze még várnunk kellett pár órát az óvások miatt.”

Hamilton múlt héten szerdán hivatalosan is megkapta a lovagi címét. Verstappen erre nem igazán tudott mit mondani. „Nekem nincsen szükségem ilyen elismerésre, az egyetlen dolog, ami számít, hogy világbajnok vagyok.”

A holland egyébként nem számít arra, hogy jövőre esetleg hirtelen nagy rivális nélkül maradna, mert Hamilton úgy dönt, hogy visszavonul. „Azok a szavak csak a verseny utáni érzelmeknek voltak köszönhetők, de ez ilyen. Én számítok rá!”

