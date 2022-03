Verstappen: Nehéz megoldani a delfinezést leszorítóerő-veszteség nélkül

A delfinezés is téma volt a bahreini teszt nyitónapján. Több csapat is előállt már a padlólemez új kialakításával, hogy ellensúlyozza a pattogást, de úgy tűnik, a tökéletes megoldást még senki sem találta meg. Max Verstappen egyetért azzal, hogy a Red Bull is szenved a jelenségtől.

A Verstappen.com-on arról kérdezték a 24 éves hollandot, hogy a Red Bull Racingnél és az RB18-asnál milyen mértékben játszik szerepet a porhanyítás.

„Szerintem eddig minden csapat szenvedett ettől. Jelenleg nagyon nehéz ezt megoldani anélkül, hogy ne veszítsünk leszorítóerőt, persze ezt nem akarjuk. Azt hiszem, ez olyasmi, ami az új autók tervezésével jár“ - mondta Max Verstappen saját weboldalának, amikor arról kérdezték, hogy az RB18 teljesítményében milyen mértékben játszik szerepet a delfinezés.

Még több F1 hír: Az F3-as orosz pilóta bejelentette, hogy nem kíván részt venni az FIA bajnokságában

A szezon első nagydíja előtt Bahreinben három tesztnapot tartanak. Az osztrák vcsapat ezeket a napokat különböző dolgok tesztelésére használja majd fel. „Különböző dolgokat fogunk kipróbálni, hogy mindenképpen megoldjuk a problémáinkat" - mondta Verstappen. A Red Bull a csütörtöki napon továbbra is a Barcelonában használt autóval szinte teljesen megegyező autóval gurult pályára. Pénteken és szombaton további frissítések érkeznek majd, jelentette ki Adrian Newey.

Míg a Red Bull csak később áll elő a 2022-es autóhoz szükséges fejlesztésekkel, addig a Mercedes már csütörtökön megmutatta új fejlesztéseit. A német alakulat Bahreinben egy nagyon radikális W13-assal jelent meg, amelyen szinten nincsenek is oldaldobozok. Sőt, az ötlet annyira innovatív, hogy egyesek nem is számítottak arra, hogy ilyesmi lehetséges lesz az új szabályokkal.

A delfinezés problémája azonban még jelenleg is fennáll Hamiltonéknál is, ahogyan azt csütörtök reggel láthattuk, így van még min dolgozniuk a Mercedes embereinek.

Gasly: ez az utolsó esélyem, hogy visszaszerezzem a Red Bull ülését