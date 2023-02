Verstappen nagyon optimista az RB19-cel kapcsolatban

Az új autó jól viselkedett és gyorsnak tűnt már a tesztek csütörtöki kezdete óta és nem volt sok műszaki gondja sem a Red Bullnak, bár pénteken Verstappennek időznie kellett egy kicsit a garázsban.

Az autó a hollandé volt egész csütörtökön, majd pénteken megosztotta azt Sergio Perezzel, aki egész szombaton használhatta azt végül. A világbajnoki címvédő saját részének végén ezt mondta az új Red Bull-versenygépről:

„Szerintem nagyon jól működik az autó, át tudtunk venni egy csomó dolgot, amit ki akartunk próbálni, minden nagyon érdekes volt. Nagyon pozitív napok voltak ezek számomra és összességében élvezem vezetni ezt a kocsit.”

Verstappen arról is beszélt, hogy más vezetni az RB19-et, mint az RB18-at volt: „Van pár különbség a kettő között, szóval egyértelmű, hogy ebben ülni más kérdés. Szerintem ennek van köze a gumikhoz is, de határozottan úgy érzem, előrelépés a tavalyihoz képest.”

„Tavaly a fő probléma az volt, hogy nagyon túlsúlyos volt a kocsi. Emiatt nagyon lomhán fordult, a súlyeloszlás sem volt a legjobb. Az év folyamán ezt orvosoltuk és lehetett látni, hogy egyre inkább úgy viselkedik, ahogy egy versenyautónak kéne.”

„Idén ennek a folytatását látni, valamint találtunk más dolgokat is, amiket rászereltünk és ezek is egyértelműen jobbak. Vannak még más dolgok is ott, ahonnan ezek jöttek, folyik a munka, de tudjuk, hol vannak a határaink, ezt szeretnénk következőnek megoldani.”

Arra a kérdésre, hogy magabiztosan készül-e a jövő heti versenyre Szahírban, Verstappen azt mondta: „Nem csak önbizalom kérdése ez, hanem azé is, hogy képesek leszünk-e a teljesítményt kihozni a kocsiból. Nagyon pozitív tesztnapjaink voltak és sokat tanultunk, remélhetőleg jól indítjuk a jövő hétvégét és meglátjuk, mi lesz belőle.”

Verstappen a rangsorról nem akart találgatásokba bocsátkozni: „Nem tudom, nehéz lenne megmondani, szerintem az a fontos, hogy magunkra összpontosítsunk. Elégedettek vagyunk azzal, amit csinálunk, nyerni akarunk a bajnokságban.”

