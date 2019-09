Verstappen nagyon erősnek érzi a Red Bullt, Albon második sort akar Szingapúrban

Eddig úgy tűnik, hogy a Mercedes és a Red Bull hozza a „kötelezőt” Szingapúrban, míg a Ferrari az új fejlesztéseivel gyorsabbá vált, ami még okozhat gondokat a németeknek és az osztrákoknak, bár ha megnézzük azt, hogy Max Verstappen milyen kört mehetett volna a feltartás nélkül, akkor abszolút faovirétként tekinthetünk rájuk az időmérő előtt.

„Tudtunk volna jobb időt is menni ennél, de a forgalom közbeszólt. Ugyanakkor ma mindez nem számít, mivel csak egy pénteki napról van szó. Az általános érzés nagyon jó, mindkét edzés során az autó remekül működött. Vannak dolgok, amiket jobban is tudunk csinálni, szóval még egy kicsit dolgoznunk kell. Ez egy szokásos péntek volt.”

„Összességében azt mondanám, hogy elégedett vagyok. Az autó valóban jól működött, de mint mondtam, mindig vannak dolgok, amiken lehet javítani holnapra. Most megnézzük ezeket, de általánosságban véve ez egy jó nap volt. Az alapunk megvan ahhoz, hogy megtegyünk egy lépést előre és jó hétvégét zárjunk.”

„Az utolsó szektor soha nem könnyű, amikor vannak előtted. Három vagy négy autót kaptam el, így az utolsó szektorom nem sikerült. Csupán 0.2 másodpercet javítottam a kemény gumis körömhöz képest. Azt hiszem, nagyon erősnek nézünk ki. Szerintem versenyképesek vagyunk, és elégedett vagyok azzal, amit ma láttam és tapasztaltam.”

Alexander Albon a másik Red Bullal nem zárt olyan sima napot, mint Verstappen, mivel még autót is tört, amikor belecsúszott a gumifalba. Ezt leszámítva is voltak kihívások, amivel szembe kellett néznie, kezdve a számára ismeretlen pályával.

„Meglátjuk, hogy mit hoz a hétvége. Én most inkább magamra koncentrálok, mivel új számomra a pálya, valamint bizonyos szempontból még az autó is. Ez a folyamatos tanulás időszaka. Ez jelenti számomra a prioritást, de maga az autó rendben van, és úgy tűnik, hogy gyors. Remélem, hogy a hétvége még jobb lesz ennél.”

„A gumikat nehéz kezelni, főleg a hosszabb etapon. Egyáltalán nem volt könnyű, de ez csak az első nap, a pálya még sokat fog fejlődni. Egyelőre nem egyszerű a helyzetem a pályán, de ha csak az autót veszem alapul, akkor azt mondhatom, tényleg rendben van a dolog odakint, csak hozzá kell szoknom. A célom az, hogy ott legyek a második sorban. Remélem, hogy sikerül, bár tudom, nem lesz könnyű.”

„Az incidensem is megmutatja, hogy van azért még mit tanulni a pályán, bár mások is jártak hasonlóan a bukótérrel. Sajnos nem sikerült megállnom időben, mivel blokkoltak a kerekeim. Szerencsére nagyobb baj nem történt az első szárnyon kívül, de persze jobban örültem volna, ha ez sincs. A gumik mellett a fékekkel is nehéz a munka, szóval ez egy új kihívást jelent.”

