Verstappen nagy vereséget mért Albonra a magyar időmérőn, de csak 7. lett

A Red Bull nem lehet elégedett, mivel csak a 7. és a 13. helyen fejezték be az időmérőt Magyar Nagydíjon. Ennél sokkal többet vártak, különösen egy olyan pályán, mint a Hungaroring, ami alapesetben nagyon fekszik a Red Bullnak.

A Red Bull pilótái, hasonlóan Ausztriához, ismét látványosan szenvedtek az RB16-tal, amely továbbra is nehezen vezethetőnek bizonyult, a hozott fejlesztések ellenére. A Red Bull tanácstalanságát az új fejlesztésekkel kapcsolatban bizonyítja az is, hogy visszatértek az eredeti orr megoldásukhoz, annak ellenére, hogy Verstappen egy újat is tesztelt Ausztriában.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Az autó azonban nem versenyképes, hiába dolgoztak vele sokat az éjjel is. Max Verstappen és Alexander Albon is sokat panaszkodott a gépre. Ez meg is látszott az időmérőn, ahol Albon még a Q3-ba sem jutott be. Verstappennek ez sikerült, de csak a 7. időt futotta meg, 1.4 másodpercre a legjobb időtől.

„Nem tudom miért, de valami egyértelműen nem működik, mondjuk az előző évhez képest, amikor nagyon jó egyensúlya volt az autónknak. Az egész versenyhétvége nagyon trükkös volt eddig, és nehéz megérteni, miért” – értékelt a holland az időmérőt követően.

A Red Bull a tavayi legjobb körükhöz képest 3 tizeddel le volt maradva idén, amit tényleg nehéz megérteni, mi okozhat.

„Nagyon sok dolgot kipróbáltunk, de ezek egyelőre egyáltalán nem működnek, úgyhogy természetesen csalódást keltő volt az időmérő.”

Jobb időmérőre számított Sergio Perez is, aki egy eredményesebb versenyben reménykedik az alternatív stratégiával.

