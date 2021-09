Verstappen: Mondtam Albonnak, hogy jó pilóta, csak bizonyos tényezők miatt nem jött össze neki

Max Verstappen úgy érzi, hogy a jövőre visszatérő Alex Albon inspirációt meríthet Pierre Gasly esetéből, akinek sikerült a Red Bull utáni karrierjét újjáépítenie. A holland pilóta szerint mindkét egykori csapattársában meg van a tehetség, csupán nem illet hozzájuk a Red Bull autója.

Alexander Albon 2019-ben csatlakozott először a Forma–1 mezőnyéhez, méghozzá a Red Bull fiókcsapatával, a Toro Rosso színeiben. A thai pilóta imponzást teljesítményt nyújtott, ennek is köszönhető, hogy rövid idő után Albon már a Red Bull nagycsapatánál találta magát, miután Pierre Galy nem találta meg a számításait Verstappen mellett.

Albon ugyanazokkal a küzdelmekkel nézett szemben, mint korábban a francia, ezért 2020-ban a Red Bull őt is elbocsájtotta, majd Sergio Pereznek adta másik Red Bull-ülést Verstappen mellett. Ez idő alatt Gasly újjáépített karrierjét és idén is az egyik legjobb teljesítményt nyújtja a rajtrácson. Sokan emiatt előrevetítették a nagycsapathoz való visszatérését is.

Még több F1 hír: A Zenvo új szuperautóval venné be a Közel-Keletet és az Egyesült Államokat

Albon most készen áll arra, hogy ő is kihasználja az új esélyét, miután aláírt a Williamsszel 2022-re. Ez a lépés Verstappen szerint nagyon hasonlíthat arra, ami korábban Gasly-val történt és Albon tanulságokat vonhat le a másik Red Bull-tehetség által elért sikerekből. „Üzentem neki [Albonnak], mondtam neki, hogy nagyon örülök” – mondta Verstappen a Ziggo Sportnak.

„Most újrakezdheti. Ha megnézzük mit csinált a Toro Rossónál, az nagyon hasonlít arra, amit Pierre Gasly csinált és nagyon ígéretesnek tűnt. Csak amikor a Red Bullhoz jött, nagyon sokat szenvedett” – mondta Verstappen, aki szerint közre játszott az is, hogy Albonnak egyszerűen nem feküdt a Red Bull autója.

„Ez az autó szerintem egyszerűen nem jött be neki. Azt hiszem a Williamsnél, kisebb nyomás alatt ismét megmutathatja magát. Én mindig mondtam neki, hogy jó pilóta. Szoktunk gokartokkal versenyezni. Csak bizonyos tényezők miatt nem tudta megmutatni igazi tehetségét” – zárta Verstappen.