Verstappen mondja ki az utolsó szót, mindenben

Raymond Vermeulen már régóta ismeri a Verstappen-családot, és jelenleg minden erejével azon dolgozik, hogy a Red Bull Racing holland versenyzője a lehető legtöbbet kapja, és a lehető legértékesebb legyen. Max Verstappenben minden szinten hatalmas a potenciál, és ez jó üzleti alapot jelent neki arra, hogy nagyon sok pénzt keressen, miközben minőségi, hűséges szponzorok állnak mögötte. A menedzser a Motorsport.com-nak adott interjújában mesélt részletesen erről.

Vermeulennek nem kell sokat gondolkoznia azon, hogy eddig mik voltak Verstappen karrierje legfontosabb állomásai: „Az első verseny az F1-ben, az első győzelem Barcelonában, és a győzelem Ausztriában. Ugyanakkor már előtte egy látványos karrierje volt, mivel az F3-ról azonnal az F1-re váltott, majd jött a Red Bull, mely úgy döntött, hogy átveszi őt a Toro Rossótól, és rögtön nyert. Ez valóban mindenki számára egy olyan pillanat volt, amikor azt kérdeztük, „”Istenem, mi történik itt?” Nagyszerű volt megtapasztalni ezt azok után, amiket közösen tettünk. Hihetetlen volt látni őt Kimi Räikkönen mögött harcolva, soha nem fogom elfelejteni ezt a versenyt.”

Vermeulen és Jos Verstappen felváltva szoktak megjelenni a hétvégéken, Max versenyein, bár nincs szó szigorú menetrendről, és vannak olyan nagydíjak, ahol egyikőjük sincs ott. „Attól függ, hogyan mennek a dolgok. Jos Mexikóban volt ott, addig én Austiban, majd Brazíliában is így lesz, míg Jos az utolsó versenyre utazik el Abu Dhabiba. Kicsit igény szerint csináljuk mindezt. A munkám főleg ezen kívül történik, így nem mindig szükséges, hogy ott legyek a helyszíneken.”

Max Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A menedzser az, aki gondoskodik a szerződésekről, a kapcsolattartásról, és arról, hogy mindenki elégedett legyen. „Én vagyok a felelős annak biztosításáért, hogy a megállapodás a megfelelő módon teljesüljön. Tehát ez egy meglehetősen változatos és átfogó munka. Emellett beszélek a csapattal arról is, hogy hogyan mentek a dolgok, mi történik a Honda, és mi folyik a háttérben. Ezen túlmenően természetesen megpróbálom tartani a kapcsolatot a paddockban, hogy mindennel képben legyünk.”

Verstappen jelenlegi szerződése 2020 év végén érvényét veszíti, és nehéz döntés előtt állnak a 2021-es szabályváltozások miatt. „Mindhárman arra törekszünk, hogy összerakjuk a puzzle-darabokat rövid, közép és hosszú távon. Valami 2021 előtt történni fog. A csapatoknak el kell fogadniuk a szabályokat, amiket bemutattak. Lesz néhány kiigazítás itt-ott, de alapvetően ezeket a szabályokat fogják használni. A csapatoknak jól meg kell tanulniuk, és meg kell tudniuk, hogy hogyan tudnak ezzel a legjobban megbirkózni. Az a csapat, mely az utóbbi években jól teljesített, 2021-től kezdődően nem feltétlenül lesz már ott. Ez olyan, mint egy befektetés, és a múltbeli eredmények nem garantálják a jövőt.”

Figyelembe véve a 2021-es szabályokat, a bizonytalan helyzetet, Verstappen inkább hosszabb ideig maradhat egy csapatnál, amit már jól ismer, kívülről és belülről. „Senki sem tudja, hogy mi lesz... Jelenleg ez az egész egy nagy üveggömb. Természetesen megnézhetjük, hogy az adott csapat hogyan teljesített a múltban, és miképpen kezelték a változásokat, de azt hiszem, a Red Bull és a Honda feladata az, hogy megtudja, az új szabályok miképpen illeszkednek hozzájuk.”

Jos Verstappen, Arrows F1 Fotó készítője: Motorsport Images

A Red Bullnál Adrian Newey lehet a kulcs, aki nagyon erős az ilyen változások hajnalán, de Verstappen menedzsere a többieket sem írná le. „A többi csapatnál is nagyon jó szakemberek dolgoznak. Azt hiszem, 2021 egy érdekes év lesz.”

Vermeulen arról is beszélt,hogy az elmúlt években némileg megváltozott a „triumvirátus” dinamikája, mivel Max egyre idősebb és önállóbb lett. „Természetesen Maxnak már több saját nézete van a dolgokról. Már nem 16 éves. Mindannyian voltunk ilyen fiatalok, akárcsak 22 évesek. Max egyre nagyobb hangot ad a marketing és a partneri kapcsolatok terén. Ennek én személy szerint csak örülök. Nagyszerűnek tartom, hogy Max mindenben részt veszt, ami körülötte történik.”

„Néha csak egy nemet vagy egy igent mond. Egyre inkább hallatja a hangját, és azt hiszem, ez fontos is. Nyitottak vagyunk egymással a jövőképet tekintve. Elmondhatom, hogy mit érzek, valamint Jos is ezt teszi, akárcsak Max. Ezek után pedig egy közös döntés születik. Egy olyan döntést hozunk, amit mindhármunk támogat, de mindenben Maxé az utolsó szó.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

Verstappen mögött hűséges partnerek állnak. A Jumbo, az Exact, a Ziggo és a G-Star is ilyen. Rengeteg más vállalat akarná a hollandot, de a menedzsment okosan működik. „A feleknek ki kell egészíteniük egymást, és a meglévő partnereknek is képesnek kell lenniük arra, hogy kiszolgálják ezt. Tehát inkább a minőségről beszélünk, mint a mennyiségről, de nincs arról szó, hogy Maxnak van egy jó hétvégéje, majd rögtön izzani kezdenek a vonalak.

Verstappen még mindig nagyon fiatal, így a saját korosztályában nagyon népszerű, ami fekszik az Aston Martin Red Bull Racing partnerei számára. „Maxxal együtt akarják megtenni ezt az utazást. Emiatt gondolom úgy, hogy a Red Bull és Max még mindig nagyon jól illeszkednek egymáshoz.”

Ez a jó kapcsolat a Hondára is értendő. „Azt hiszem, az ottani emberek nagyon elégedettek az elismeréssel, amit Max nyíltan fejez ki a márka iránt. Nagyon nehéz időszakuk volt, szóval azt hiszem, ez egy szép jutalom az ott végzett kemény munkáért. A Hondánál nagyon hűséges, szorgalmas és őszinte emberek dolgoznak, akik egyszerűen a lehető legjobb terméket szállítják a lehető legjobb teljesítmény érdekében. Max is ezt akarja, és a Red Bull ugyanezt teszi az autójával, szóval szerintem ez a háromszög jól működik, de mi is csak nyerni akarunk.”

Verstappennek vannak tervei a karrierje után, de... „Ez csak kis álmodozás a részéről, még messze az a bizonyos terv, hogy mit is fogunk tenni Max aktív versenyzői karrierje után, de idővel meg fogjuk vizsgálni azt, hogy Max mit is szeretne, és mit tudunk tenni ennek érdekében. Jelenleg azonban a versenyzésre koncentrálunk. Max 22 éves, és egy nagyon hosszú karrier áll előtte. A legfontosabb dolog az, amit most csinál. Biztosak vagyunk benne, hogy jövőre egy nagyon erős csomagunk lesz, és majd megnézzük, mi alakul ki ebből. Pozitív dolgokat hallunk, de inkább várjuk meg Melbourne-t.”

