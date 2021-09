Verstappen: mondhatnám, hogy ne fütyüljék ki Hamiltont, de úgysem hallgatnának rám

Emlékezhetünk rá, hogy Magyarországon nem vette ki túl jól magát, amikor a hollandok többször is kifütyülték a hétszeres bajnokot, aki azonban elmondta, hogy rá nincsenek hatással az ilyen dolgok.

Most bajnoki riválisa oroszlánbarlangjába érkezik meg vendégként, és várható lesz, hogy a legtöbben nem neki fognak szurkolni, és vélhetően ennek hangot is fognak majd adni a lelátókon ülők. A helyzetről a csütörtöki sajtónapon Verstappent is megkérdezték.

A holland a téma kapcsán kifejtette, hogy ő nem fog extra motivációt nyerni abból, ha a nézők kifütyülik majd esetleg Hamiltont, és nem is igazán tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert érzése szerint ez is része a sportnak.

„Az elég rossz lenne, ha ez nekem nagyon lökést adna. Ha pedig Lewisra nincs befolyással, akkor ezt szeretnénk hallani, nem igaz? Ez a legfontosabb. Én csak abban reménykedem, hogy jó hétvége lesz, és mindenki élvezni fogja, hogy az autók a pályán lehetnek, és hogy a lehető legjobb helyezésekért szállunk harcba.”

„Csodás lesz látni a nézőket. Sajnos nem leszünk teljes kapacitáson, mert nem engedélyezték, de ettől függetlenül is lenyűgöző.” Verstappen egyébként nem érzi úgy, hogy külön meg kéne kérnie a nézőket, hogy ne fütyüljék ki Hamiltont.

„Én így látom ezt: ha elmész egy focimeccsre, és hazai pályán vagy, akkor előbb-utóbb ki fogják majd fütyülni az ellenfelet. Nem a helyi csapaton múlik ilyenkor, hogy a hangosbemondóban szóljanak, hogy »hé, ezt nem csinálhatjátok«, mert ez amúgy is meg fog történni.”

„A fociban is nagyon szenvedélyesek, és támogatják a helyi alakulatot. Szóval nem hinném, hogy nekem kéne azt mondanom, hogy nem szabad kifütyülni senkit, mert nekem csak a pályán zajló eseményekre kell figyelnem.”

„Biztos vagyok benne, hogy sokan csak egy jó hétvégét akarnak látni. Persze lesznek olyanok, akik hangot adnak majd nemtetszésüknek, de én nem dönthetek helyettük. Mondhatnám, hogy nem szabad, de szerinted hallgatnának rám? Szóval én csak egy jó hétvégében reménykedem” – zárta gondolatát a hazai hős.

