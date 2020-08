Verstappen: mindkét Mercedes pilótának előttem kéne lennie a bajnokságban

A Red Bull holland pilótája jelenleg második az egyéni pontversenyben, 37 ponttal lemaradva Lewis Hamilton mögött, de 6 ponttal megelőzi Valtteri Bottast. Verstappen szerint a nyers tempójuk alapján nem is lehetnének ebben a helyzetben.

„Ha csak az autók tempóját nézzük, akkor mindkettőjüknek előttem kéne lennie a bajnokságban” – mondta Verstappen a Belga Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján.

„Természetesen Valtterinek is volt egy kiesése, nekem is egy. Nos, nem kiesés, de a defekt miatt nem pontszerző helyen végzett, ami igen nagy balszerencse, de én is balszerencsés voltam az első versenyen.”

„Összességében azonban azt gondolom, hogy egy kicsit túl is teljesítettük magunkat azzal, hogy másodikak vagyunk, figyelembe véve azt, hogy a Mercedes gyorsabb, szóval szerintem mindig kihoztuk a maximumot a lehetőségeinkből, ezzel elégedett is vagyok.”

„A csapat, és én sem azért vagyok itt, hogy másodikok, vagy harmadikok legyünk, a világbajnoki címért akarunk harcolni, de el kell fogadnunk, hogy olyan helyzetben vagyunk, amelyben ez nem igazán lehetséges.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Igen, papíron most úgy néz ki, mintha ez lenne a helyzet, de ha csak a nyers tempót nézzük, akkor túl lassúak vagyunk. Jelenleg arra kell támaszkodnunk, hogy a Mercedesnek rossz napja legyen és egy kis szerencse is kell ahhoz, hogy futamokat nyerjünk, szóval még mindig rengeteg munka áll előttünk.”

Verstappen szerint az időmérős motormódok betiltása, aminek kimondatlanul is az a célja, hogy a Mercedes kvalifikációs fölényét csökkentse, nem lesz elég ahhoz, hogy felzárkózzanak a csillagosokra.

„A mi szempontunkból nem hiszem, hogy bármit is előre lépnénk, remélhetőleg egy kicsit közelebb kerülünk, de a különbség az időmérőkön még mindig túl nagy, szóval nem jelent semmit.”

„A Mercedes (motorfronton) ismét elhúzott egy kicsit, tavaly (a Hondával) közelebb voltunk, és bár találtunk extra teljesítményt a télen, ők egyértelműen többet találtak.”

