Verstappen mindenhol egy erős Ferrarit vár

A hu.motorsport.com korábban már beszámolhatott a Honda taktikai motorcseréjéről, ami mindkét Red Bullt és a Toro Rossókat i érinti. Daniil Kvjat gépében minden alakrészt cseréltek, ami miatt az orosznak a rajtrács végéről kell indulnia. Ezzel szemben Max Verstappen például „csak” 5 helyes büntetést kap, mivel az ő autójában csupán a belsőégésű motort cserélték.

„Ez mit jelent számomra? Egy 6. helyet. Nem viccelek! Tavaly hátulról indultunk, és az előzés nem tűnt túl problémásnak ezen a pályán. Talán a középcsaptok idén valamivel versenyképesebbek, de szerintem rendben kell lennie. Lehetséges, hogy veszítesz egy kis időt az előttünk lévővel, de reálisan nézve a negyedik, ötödik hely elérhető. Nem fog sok minden változni.”

„Szeretem, amikor új motorokat kapok. Jól néznek ki, szóval amikor elkészülnek, csak hazaviszem őket. Miért is ne? Nem hiszem, hogy itt nagyon sokat fog zavarni minket a dolog, nem a rajtrács hátulján leszünk, hanem csak 5 hellyel megyünk hátrébb.” - vette viccesre a figurát a holland.

De mi lehetett a gond Szingapúrban? „A korábbi évekhez képest más irányba mentünk el, és az nem működött, amit akartunk. Valószínűleg apró dolgokon ment el a szimulátorban, ahol jobb munkát is végezhettünk volna. A nap végén azt gondolom, hogy a szimulátor már sokat segített nekünk egy hétvégén, de benne van a pakliban, amikor ez fordítva sül el. Sajnos Szingapúr ilyen volt, de mindent megvizsgálunk, hogy javítani tudjunk a következő évre.”

A Ferrari nagyon erős formája, és Szingapúrban is nyertek. „Ha megnézzük a Magyar Nagydíjat, akkor sokat léptek előre, de ha Szingapúrra tekintünk a múlt kapcsán, akkor azt mondhatjuk, hogy mindig versenyképesek voltak. A meglévő energiamennyiséggel pedig jobbak és könnyebben is mennek. Nyilvánvalóan egy erős hétvégéjük volt, de ha visszatekintünk Monzára, akkor mindenki azt várta, hogy 1 másodperccel lesznek előrébb, ám nem így volt. Szóval nagyon furcsa a helyzet.”

Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, spray Champagne on the podium

Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images