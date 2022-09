Verstappen: Minden keveréken mi voltunk a leggyorsabbak!

Max Verstappen Monzában is megállíthatatlan volt, ezzel sorozatban ötödik győzelmét szerezte, és 116 pontra növelte az előnyét az egyéni pontversenyben 6 futammal a szezon vége előtt.

A leintés után nagyon boldogan és felszabadultan nyilatkozott a 7. helyről rajtoló címvédő, aki kiemelte a gumik szerepét mint kulcsfontosságú tényezőt a ma délutáni győzelmében:

„Nagyon jó versenyünk volt, minden keveréken mi voltunk a leggyorsabbak, és a gumik is jól bírták a kocsinkon. A végén menedzselnem kellett a távolságot, aztán jött a safety car... kiváló napot zártunk” – kezdte az értékelést Verstappen.

„Már a rajtom is nagyon jól sikerült, tiszta volt előttem a pálya, aztán felvettem a ritmust, és hamarosan már a második helyen haladtam. Nagyon volt a hőség, de így is élvezetes volt a futam, és fantasztikus, hogy végre Monzában is dobogóra állhatok” – mondta.

„Russell gyorsan a Mercedes vezetőjévé válik, megdöbbentő volt Hamilton kirohanása...”