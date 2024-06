Verstappen Mercedes-szendvicsben, Hamilton négy tizeddel nyerte a harmadik szabadedzést Kanadában!

A pénteki esős gyakorlások után szombat délután száraz pálya várta a versenyzőket, akiket a zöld lámpa kigyulladásával Max Verstappen vezetett ki a pályára, neki nagyon kellettek a körök, mert tegnap a második szabadedzés nagy részét a bokszban töltötte egy elektronikai probléma miatt.

Nem kellett azonban sokáig várni az újabb megszakításra, ugyanis öt perc után, amikor éppen a két Alpine állt az élen Pierre Gasly vezérletével, a tegnap is falat találó Csou Kuan-jü pördült meg a második kanyar előtt és lekoccolta a falat. Nem volt nagy ütközés, de nem indult újra a Sauber, menteni kellett.

Az újraindítás után Verstappen hamar átvette a vezetést, mögé pedig Kevin Magnussen érkezett meg, miközben ezúttal Alex Albonnak volt egy necces pillanata, a 8-as/9-es sikánon vágott át, műszaki hibát gyanítva.

Ezután többen hosszabb etapokra rendezkedtek be, Alonso vette át a vezetést, aki mögé az RB-vel Daniel Ricciardo, valamint csapattársa, Lance Stroll sorolt be. Az utolsó kanyarban közben Oscar Piastrinak volt egy levágása.

Féltávnál kerültek fel először lágy keverékek az autókra, Logan Sargeant állt ekkor az élre 1:14.355-tel, mögötte Carlos Sainz viszont nem tudta megelőzni még Alonsót sem. Pár perccel később azonban már George Russell állt az élen.

Ezután Albon, majd Charles Leclerc és Lewis Hamilton javította meg a legjobb időt, végül Lando Norris legjobb középső szektort futott, azonban ez is csak a második helyre volt elég, mindössze 11 ezredmásodperccel Hamilton mögé. Ekkor a mezőny fele azonban még nem futott lágyakon.

Az utolsó rohamok előtt még a két Williams szorult hátra, a negyedik helyet az addig elég jól futó Ricciardo vette át, mögé pedig a McLarennel Oscar Piastri érkezett. Ekkor azonban még sem az Aston Martinok, sem a Red Bullok nem tették fel a lágyakat.

Az utolsó tíz percre fordulva Russell javította meg a legjobb időt, 1:13.274-gyel vette át az első helyet, nem sokkal később pedig Verstappen mindössze 15 ezreddel volt lassabb. Hamilton azonban gyorsan erődemonstrációt tartott és hét tizeddel még Russellnél is jobb kört futott.

Ehhez az időhöz végül nem is tudtak jobbat futni, a végül a második helyen végző Verstappen is közel négy tizeddel zárt mögötte. A harmadik helyet végül George Russell szerezte meg, ez pedig jó jel a Mercedes számára a magyar idő szerint este tízkor kezdődő időmérő előtt, amire már eső is érkezhet. A Ferrarik azonban aggódhatnak, csak a 10. és 12. helyet szerezték meg. A sorrendet alább láthatjátok: