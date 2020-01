Verstappen menedzsere szerint még van egy lezáratlan ügyük

November közepén Brazíliában történt meg az első, „semleges” megbeszélés egy vacsora közben a Red Bull sportigazgatójával, Helmut Markóval. Kevesebb mint két hónappal később Max Verstappen további három évvel hosszabbította meg kontraktusát munkaadójával. „Max, Jos és én elég hamar megegyeztünk” – mondta Verstappen menedzsere, Raymond Vermeulen.

Verstappen szerződésének meghosszabbításával a Red Bull a Ferrari példáját követi, hiszen a vörösök hosszú távra, egészen 2024 végéig szerződtették Charles Leclerc-et. Az olasz versenyistálló egy fiatal pilóta kezébe helyezi jövőjét, csakúgy mint a Red Bull. Raymond Vermeulen szerint „természetes”, hogy érdeklődnek nagynevű pártfogoltja iránt („Max az egyik legnagyobb érték a Forma-1-ben”), de Max már a sportba kerülése óta a megfelelő helyen van.

Ez a bejelentés a Honda számára is nagy jelentőséggel bír, hiszen a japán motorgyártó csak 2021-ig kötelezte el magát a Forma-1 iránt. Tudván azonban, hogy a mezőny egyik legjobb pilótája hosszú távon marad a csapatnál, ez újabb löketet adhat a Hondának, és meggyőzheti őket arról, hogy érdemes maradniuk a sportban. És jelenleg úgy tűnik, hogy erre hajlandóságot is mutatnak.

„Brazíliában volt az első tapogatózó beszélgetésünk Helmuttal egy vacsoraparti során” – meséli Vermeulen. „Majd az egész egy folyamattá válik. Ezek után számos belső megbeszélésünk volt egymással: ezeken a rövid, a közép és a hosszú távú víziókról esett szó.”

Vermeulen úgy gondolja, hogy a motorszállító Honda szerepe is fontos ebben. A japán gyártó a 2021-es szezon végéig kötelezte el magát a Red Bull mellett, ebben az évben ugyanis jelentős változások fognak történni, és nem csak technikai téren.

Verstappen menedzsere azt várja és reméli, hogy a Honda 2021 után is maradni fog. „Minden meggyőződésünk, hogy a Honda tudja, milyen irányba szeretne menni a fejlesztésekkel.” Minden bizonnyal az sem elhanyagolható tényező a Honda és a Red Bull jövőbeli, hosszabb távú partnersége szempontjából, hogy Verstappennel tudnak majd továbbra is dolgozni.

