Verstappen menedzsere: „Mindig a versenyzés lesz az első”

Még a Belga Nagydíj hétvégéje során volt lehetősége a RacingNews365-nek exkluzív interjút készíteni Vermeulennel, aki Jos Verstappennel egyetemben lényegében minden futamon jelen van, és igyekszik biztosítani, hogy Verstappen körül minden rendben legyen.

Miután a fiatal versenyző tavaly megnyerte első címét, elmondta, hogy ezzel elérte nagy F1-es álmát, és innentől minden csak bónusznak számít, így felmerültek esetleges kérdések, hogy mennyire számít még fontosnak számára a sorozat.

Idén persze láthatjuk, hogy nagyon is az, és ezt Vermeulen is megerősítette. „Az ős esetében mindig a versenyzés lesz az első. Igyekszünk mindent jól megszervezni körülötte, de a leglényegesebb dolog Max pályán nyújtott teljesítménye.”

Még több F1 hír: Egyre nagyobb esély van a Honda Forma-1-es visszatérésére – sajtóhír

„A Forma–1 azonban óriási népszerűségnövekedést él át mostanában. Persze más major sportokhoz képest még mindig egy rétegsportról van szó. A Netflix azonban rengeteget tett azért, hogy nagyobbak legyünk, a piac pedig még nyitva áll, főleg Észak-Amerikában, ahol szerintem még sok feladatunk van.”

Verstappen egyébként az utóbbi években szándékosan visszautasította a szereplést a Drive to Survive-ban, ez viszont nem állította meg őt abban, hogy a neve világszerte ismert legyen. Már világbajnokká válása előtt is világhírű volt, ezt pedig a nevével fémjelzett termékek eladása is bizonyítja.

„Mindent mérünk, és látjuk, hogy a platformunkon, a Verstappen.com-on például sokan vannak a világ minden tájáról, akik termékeket vásárolnak. A nagy világszintű érdeklődés miatt még külön embereket is kineveztünk, akik a különböző piacokat figyelik és az ottani lehetőségeket keresik.”

Verstappennek egyébként 2028 végéig szóló szerződése van a Red Bull-lal, akik szintén sokat tesznek azért, hogy a holland sikeres legyen nemcsak a pályán, de azon kívül is. „Az a jó a Red Bullban, hogy gyorsan tudunk velük információt váltani, pedig egy nagy cégről van szó. Mi azonban egy kisebb csapattal dolgozunk, akik a döntéseket hozzák.”

A Verstappen család, Vermeulen és a csapat ambiciózus tervei egyértelmű és logikus következményei Verstappen pályán elért eredményeinek. Fontos azonban, hogy az eredmények maradjanak előtérben. Nem számít, mekkorára hízik ugyanis a pilóta imázsa, mindennek a versenyzés köré kell épülnie.

„Összességében nem sok minden változott a Forma–1-ben az utóbbi években, mert minden a versenyzés körül forog. Mi is ezért mondjuk, hogy minden erről szól, és ez így is fog maradni” – zárta gondolatát Verstappen menedzsere.

Újabb kritikákat kapott az F1 a tengerentúlról Herta mellőzése után