Verstappen: Megvolt rá az okom, hogy ne adjam vissza a pozíciót Pereznek

Verstappen a harmadik helyről kezdhette meg a vasárnapi viadalt, de amikor Lewis Hamiltont próbálta előzni a második pozícióért, a két pilóta ütközött, a holland első szárnya megsérült, és még később egy öt másodperces időbüntetést is kapott.

Ezek hatására visszaesett az utolsó helyre, és onnan kellett visszakapaszkodnia, ami szépen lassan sikerült is neki. A verseny végén azonban egyfajta nézeteltérés bontakozott ki közte és csapata, valamint Sergio Perez között.

Verstappen ugyanis megelőzte csapattársát, aki szenvedett a közepes gumikon, majd Alonso nyomába eredt. Őt viszont már nem tudta levadászni, így csapata arra kérte őt, hogy a leintés előtt még adja vissza a helyet Pereznek, aki ugye nagy csatában van a bajnokság második helyéért Charles Leclerc-rel.

Mindez azonban nem történt meg, Verstappen maradt hatodik, Perez meg hetedik. „Már legutóbb is elmondtam, ne kérjetek meg ilyenre, oké? Világos a helyzet? Elmondtam az okokat, és tartom is magam hozzájuk” – mondta a csapatrádióban a kétszeres bajnok, miután számonkérték rajta, hogy nem engedte előre Perezt.

A mexikói viszont természetesen ezért megharagudott Verstappenre, és ő is keményen elmondta véleményét a kockás zászló után, valamint az interjúzónában is. Később aztán a hollandnál is rákérdeztek az egész esetre, ő pedig újra elmondta, hogy okkal nem engedte el a másik Red Bullt, de már csapaton belül tisztázták az álláspontokat.

„Most beszéltük meg, és szerintem jobb, hogy végre leültünk erről beszélni, mert innen most már továbbléphetünk. Ha Abu Dhabiban szüksége lesz a pontokra, mert ugye most pontegyenlőség van közöttük, ami nem a világ vége, szóval azon múlik minden, ki végez előrébb. Ha viszont segítség kell neki, akkor ott leszek” – tisztázta Verstappen.

Ő tehát úgy érzi, megbeszélték és tisztázták a helyzetet, Perez azonban továbbra sem értett mindent, és kifejtette, hogy ő nem tudja, Verstappen milyen okokról beszél. „Nincs mit mondanom erről igazából. Azok után, amit érte tettem, kissé csalódást keltő ez. Nagyon meglepődtem.”

Dráma tehát van a Red Bullnál is bőven, és ez csak amolyan hab a tortán a rosszul végződő futamot követően. Mindenesetre tényleg érdekes lesz látni, hogyan alakul majd a szezonzáró a jövő hétvégén.

