Max Verstappen megnevezte négy 2023-as kihívóját, Perez nincs köztük

A Red Bull tegnapi New York-i bemutatójával és a Forddal való együttműködésének bejelentésével együtt sajtótájékoztatót is tartottak, ahol Max Verstappen beszélt az előttünk álló szezonról, melyre a tesztek február 23-án kezdődnek.

A holland beszélt a riportereknek a csapatra váró büntetésről és nagyon feltüzeltnek tűnt: „Csapatként úgy gondolom, nem nagyon fogunk szenvedni, nagyon motiváltak vagyunk. Egy remek szezonon vagyunk túl és megállás nélkül dolgozunk.”

A Forddal való együttműködéséről is elmondta a véleményét: „Kétszer is úgy írtam alá a Red Bullhoz, hogy nem tudtam, mi lesz az erőforrással és mindenki őrültnek tartott. Én viszont hittem a projektben és abban, hogy a csapat jó döntést fog hozni. A Honda jó választásnak bizonyult és abban is bízom, hogy a Forddal is fantasztikusat fogunk alkotni.”

A sajtótájékoztatón, ahol a Motorsport.com is jelen volt, Verstappen legnagyobb riválisait is szemlézte, kezdve Lewis Hamiltonnal: „Ő a valaha volt egyik legjobb pilóta és hogyha elég jó autót kap, akkor ismét a bajnoki címért fog tudni harcolni.”

„De ugyanez igaz George Russellre, Charles Leclerc-re, Lando Norrisra, ha olyan autót kapnak, ami képes bajnokságot nyerni, rajtuk nem fog múlni. Ha elég jó az autód, akkor viszont nagy nyomás nehezedhet rád és sokat hibázhatsz. Ez egy egész másfajta nyomás, de szerintem nekik elég jók a körülményeik és megvan a tehetségük ahhoz, hogy megtegyék az utolsó lépést.”

Sajtótájékoztatóján Verstappen azt a pletykát is pontosította, miszerint szeretne egy szimulátort építeni a magánrepülőjére.