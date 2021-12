Verstappen meglepő nyilatkozata: „Ha ő befejezi, akkor én is!”

Gianpiero Lambiase a Force Indiánál került be a Forma-1 világába, ahol előbb Giancarlo Fisichellával, majd később Vitantonio Liuzzival, Paul di Restával és Sergio Perezzel is együtt dolgozott.

A Red Bull Racing 2015-ben csapott le az olasz-brit szakemberre, ahol Danyiil Kvjat versenymérnöke lett, Max Verstappennel pedig 2016 óta dolgozik együtt versenymérnökként, a kapcsolatuk pedig kiváló.

Méghozzá annyira erős a kötelék a mérnök és a versenyző között, hogy Verstappen nemrégiben azt nyilatkozta a holland Ziggo Sportnak, hogy ha Lambiase úgy dönt, hogy távozik a Forma-1-ből, akkor ő is így fog tenni.

„Már meg is mondtam neki, hogy csak vele fogok együtt dolgozni. Ahogy befejezi, én is befejezem” – jelentette ki a 2021-es szezon világbajnoka, ezen a kijelentésen pedig a holland F1-es kommentátor Olav Mol is nagyon meglepődött.

Verstappen így folytatta: „Hihetetlen, hogy milyen jól tudunk együtt dolgozni. Persze néha elég szigorúak vagyunk egymással, de szerintem erre szükség is van. Meg kell mondania, ha épp bunkó vagyok, és nekem is így kell tennem, ha ő bunkó.”

„Én pedig ezt soha nem is rejtettem véka alá, és ő is megmondhatja nekem a rádióban, de mostanában nagyon jól működünk együtt. Az elmúlt, közösen töltött években valamennyire próbáltam én is mérnökké válni, ő pedig autóversenyzővé.”

A 24 éves pilóta hozzátette, a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is jónak tartja a mérnök és a versenyző kapcsolatát, és félmosollyal az arcán hallgatja a beszélgetéseiket.

„Helmut szerint is nagyon jó a kapcsolatunk. Természetesen p is hallgatja, hogy milyen rádióüzenetek érkeznek be hozzám, és nagyon jónak tartja, ahogy kommunikálunk egymással” – mondta Verstappen a gpblog tudósítása szerint.

