Verstappen megdöntötte Hamilton egyik rekordját Imolában

A Forma-1 2021-ben vezette be először a szombati sprintfutamokat. Ezzel a kvalifikáció péntekre került, és a sprint eredménye lett a vasárnapi futam rajtsorrendje is. A sprintfutam első három helyezettje szintén pontokat kapott, mégpedig 3, 2 és 1 sorrendben. A tavalyi szezonban azonban egyetlen versenyző sem tudott maximális pontszámot szerezni.

Nagy-Britanniában Hamilton ennek ellenére megdöntötte az egy versenyhétvégén szerzett legtöbb pont rekordját, hiszen nemcsak a főfutamon szerzett győzelmet, hanem a sprintfutamban elért második helyezésével két pontot is hazavihetett. Ezzel összesen 27 pontig jutott.

A maximális 29 pontot 2021-ben tehát nem érte el senki. Egyik sprintfutamot tartalmazó hétvégén sem volt olyan, aki a sprintfutamot és a futamot is megnyerte volna, és a leggyorsabb körért járó pontot is jegyezte volna.

Még több F1 hír: Lammers szerint még van visszaút Hamilton számára

A 2022-es évben megnőtt az esély az új pontrekordra. A sprintfutamért járó pontok számát megemelték, így annak a győztese nyolc pontot kap. Ennek eredményeképpen mostantól egy sprintverseny-hétvégén maximum 34 pontot lehet szerezni.

Ezt a maximális pontszámot Verstappen már az első sprintfutamos hétvégén, Imolában elérte. A holland még egy pole-t is hozzátett, de a végső Grand Slam eléréséért nem kap plusz pontot. Viszont (egyelőre) úgy kerül be a könyvekbe, mint az a pilóta, aki a legtöbb pontot szerezte egy versenyhétvégén. Ezt 2022-ben már senki sem tudja megdönteni, csak megközelíteni. Verstappen egyébként az egyetlen pilóta, aki valaha is Grand Slamet nyert egy kvalifikációval, egy futammal és egy sprintversennyel egy hétvégén.