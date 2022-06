Verstappen: még mindig javulnunk kell, hogy felvegyük a harcot a gyorsabb Ferrarival

Max Verstappen kanadai győzelmével 46 pontra növelte előnyét a bajnoki tabellán csapattársával, Sergio Perezzel szemben, miután a mexikóinak technikai probléma miatt fel kellett adnia a Kanadai Nagydíjat.

A holland 49 egységgel áll jobban jelenleg mint a pontversenyt korábban vezető Charles Leclerc, s bár előnye jelenleg meglehetősen kényelmesnek tűnik, a Red Bull versenyzője cseppet sem szeretne hátradőlni.

Verstappen a montréali futam utolsó szakaszában Carlos Sainz ellen kényszerült védekezésre, hiába loholt azonban folyamatosan a nyomában a spanyol és helyezett rá nyomást, a címvédő állta a sarat és higgadt vezetéssel maga mögött tartotta a Ferrarit.

A holland a csatából azt a következtetést vonta le, hogy a Milton Keynes-i alakulatnak még mindig fejlődnie kell a tempót illetően, ugyanis vasárnap kiderült, nem feltétlenül az övék a leggyorsabb konstrukció a mezőnyben.

„Még mindig nagyon hosszú út áll előttünk, és bár az előnyöm most természetesen elég nagy, de azt is tudom, hogy nagyon gyorsan változhatnak a dolgok“ - mondta Verstappen, amikor a tabellán kiépített előnyéről kérdezték.

„Három futam elteltével 46 pontos hátrányban voltam, szóval nyugodtnak és koncentráltnak kell maradnunk és javítanunk kell a sebességünkön, mert Kanadában nem mi voltunk a leggyorsabbak“ - szögezte le a pilóta.

„Bakuban jobban nézett ki a tempónk, most kevésbé, de így is sikerült nyernünk és szerintem ez is a csapat minőségét mutatja. Együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat az apróságokat, amelyeken javítani kell“ - tette hozzá a holland.

Ha csak a tényeket nézzük, a kvalifikációk eredményei valóban azt mutatják, hogy a Ferrari - legalábbis egy körön mindenképpen - gyorsabb, hiszen Leclerc már hat pole pozíciót kaparintott meg a szezon során, ugyanakkor a versenytávokon a Red Bull tűnik jobbnak.

Verstappen egyelőre nem tudja megmagyarázni, Kanadában miért volt tempóelőnye a Ferrarinak, de mint mondja, ez nem újdonság, hiszen a világbajnoki cím két legnagyobb aspiránsa között hétről-hétre zajlik az adok-kapok.

