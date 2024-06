Verstappen: még Checo is szélárnyékot adott, de ez sem volt elég

Úgy indultunk neki ennek a hétvégének, hogy a Red Bull Barcelonában visszatalálhat a korábbi erős formájához, és úgy tűnt, hogy ez meg is történt, hiszen Verstappen folyamatosan ott volt a legjobbak között, az időmérő edzésen pedig nagyszerű köröket futva ő diktálta a tempót.

Ezzel egyidőben viszont az is látszott, hogy a Red Bull előnye már egyáltalán nem olyan nagy, mint az év elején, és most zsinórban a harmadik alkalommal fordult elő, hogy nem Verstappené lett az első rajtkocka. Pedig a Q3-ban még Sergio Pereztől is kapott némi segítséget.

„A kvalifikáció alatt minden kezdett kicsit jobban összeállni, miközben a szabadedzéseken még nem ment annyira. A Q3-ban kaptam egy remek szélárnyékot Checótól, hogy mindent kihozhassak a körből, de végül ez sem volt elég. Holnap viszont még bármi megtörténhet.”

Miközben Verstappen az év elején hét pole-t szerzett egymás után, most már nem annyira a Red Bull sem erős egy körön, és ezzel a holland is tisztában van, aki szerint egyébként sem könnyű az első helyre kormányozni az autót, hiába tűnhet úgy kívülről.

„Igazából ezek sosem könnyű pole pozíciók, hiszen folyamatosan harcolsz önmagaddal, az F1-nek viszont alapvetően jó, hogy több csapat is ott van a harcban” – nyilatkozta tehát Verstappen, akinek vasárnap természetesen minden esélye meglesz, hogy gyarapítsa győzelmei számát, de biztosan nem lesz könnyű dolga.

Összességében hatalmas időmérőnek voltunk szemtanúi, érdemes elolvasni az összefoglalót.