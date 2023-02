Verstappen: Már vezettem az RB19-et, nagyon jók az első benyomásaim!

Magasra tette a lécet 2022-ben a Red Bull, akik idén is azon lesznek, hogy megvédjék az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címüket – erről is beszélt Max Verstappen az RB19-es New York-i bemutatóján.

A holland versenyző azt is elárulta, hogy a szimulátorban már vezette is a Red Bull új gépét, amelyről pozitívak az első benyomásai – de sokat még nem árulhatott el a tapasztalatairól:

„Már vezettem is az RB19-et a szimulátorban. A tavalyi év után most is azon vagyunk, hogy folyamatosan fejlesszük a kocsit. Ezenkívül nem mondhatok el sok részletet, de a szimulátorban azon dolgozunk, hogy minél jobban korreláljanak az adatok a valós versenypályás adatokkal.”

„Az első benyomásaim nagyon jók az RB19-ről. Nagyon várjuk az új szezont, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy megvédjük a világbajnoki címeinket” – fogalmazott a holland.

A Forma-1-ben végre eseménydús hetek következnek, az autóbemutatók dátumait itt találhatjátok meg, a szezon előtti tesztek pedig február 23. és 25. között kerülnek megrendezésre.