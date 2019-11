Verstappen már nem foglalkozik azzal, amit a Ferrarira mondott

A Ferrari nyári szünet után szárnyalása kapcsán az utóbbi futamokon egyre több kérdés merült fel a riválisokban, és végül a Red Bull nem is tagadta, hogy valamilyen a szabályokba ütköző eltérésnek tudja be az olaszok remeklését. Max Verstappen az austini futam után egyenesen odáig ment, hogy csalással vádolta a riválist, amelyet természetesen nagyon érzékenyen érintettek a holland szavai.

A Brazil Nagydíj csütörtöki napján természetesen nem lehetett megkerülni a kérdést, hogy Verstappen mit gondol a szavai utóéletéről, de a Red Bull versenyzője már politikusabban válaszolgatott a témában, mint tette azt, amikor kiszállt a versenyautóból legutóbb. Verstappen nem akar foglalkozni az üggyel, és reméli, hogy az utolsó két versenyen a Red Bull ugyanolyan versenyképes lesz, mint tavaly.

"Jobb, ha ezt nem kommentálom. Azt hiszem, hogy két nagyon fontos verseny vár ránk, és én csak a pályán akarok harcolni" - jelentette ki Verstappen a sajtónapon. Az osztrákok tavaly a holland révén mindkét utolsó futamon dobogóra állhattak, a holland Brazíliában második, Abu Dhabiban harmadik lett, míg Daniel Ricciardo mindkét versenyen a negyedik helyen végzett.

"Azt remélem, hogy olyan versenyképesek leszünk, mint egy éve. Ez normál esetben azt jelenti, hogy megnyerhetjük a futamot. Meglátjuk, az ilyesmi sosem egyszerű. Fontos, hogy kimenjünk a pályára, és dolgozzunk az egyensúlyon, hogy lássuk, mire lehet képes, és onnantól már lehet reménykedni. Van rá esély, hogy versenyképesek leszünk" - mondta Verstappen.

"Austinban tavaly más volt a helyzet, mint idén, mert nem mehettem a kvalifikáción, mert eltört a felfüggesztésem. Az idei egy összetett, de jó verseny lett, amin nem volt különösebb problémám, de a futamon a negyedik, ötödik körtől valahogy sérült padlólemezzel mentem. Nem is tudom, hogyan, de nagyon sokba került a köridőben. De az, hogy így is közel voltunk a Mercedesekhez, jelzi, hogy az autó jó formában van. Így akarjuk itt is folytatni" - jelentette ki Verstappen.

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.