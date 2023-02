Verstappen: Már mindent elértem a Forma-1-ben, amit csak akartam

Bár még csak 25 éves, idén már a kilencedik szezonját kezdi meg a Forma-1-ben Max Verstappen, akivel a CNN készített hosszabb interjút a Red Bull RB19-es bemutatója után.

A holland ezúttal is világossá tette, nem tudja elképzelni, hogy még 40 évesen is a Forma-1-ben versenyezzen, ennek pedig az okairól is lerántotta a leplet:

„A gond az, hogy rengeteget utazunk, ráadásul egyre csak többet és többet... tulajdonképpen az a kérdés, hogy megéri-e ennyi időt távol lenni a családtól és a barátaimtól, hogy a további sikereket üldözzem?”

„Már mindent elértem a Forma-1-ben, amit csak akartam. De tudom, hogy 2028-ig érvényes a szerződésem, akkor 31 éves leszek. Szóval még mindig meglehetősen fiatal leszek, tehát ahogy mondtam, szeretnék más dolgokat is csinálni az életemben.”

Korábban Verstappen azt nyilatkozta, el tudná képzelni magát a hosszú távú versenyzés világában, Vettel pedig felvetette annak a lehetőségét, hogy együtt versenyezne Verstappennel Le Mans-ban.