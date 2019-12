Verstappen már maga a Red Bull?

Bár még nem volt esélyük arra, hogy bajnoki címekért harcoljanak, nagyon úgy tűnik, hogy a Honda érkezésével hamarosan minden adottá válik ahhoz, hogy beszálljanak a küzdelembe. Ez már jövőre megtörténhet.

Max Verstappen a holland De Telegraaf-nak adott interjújában beszélt a Helmut Markóval való kapcsolatáról, illetve a csapatával való összekovácsolódásukról. A kapcsolat egyre szorosabb és szorosabb.

„Helmut esélyt adott nekem a Forma-1-ben 2015-ben, és előléptetett 2016-ban a Red Bull Racinghez. Azt gondolom, hogy a kapcsolatunk személyesebb mint volt. Jól megértjük egymást. Sok szép pillanatunk volt, amikhez rosszak is társultak, mint a balesetek, vagy hasonló dolgok.”

S bár sokszor barátságtalannak és nyersnek tartják, Max szerint nem teljesen ez a helyzet. „Nagyon egyenes ember, őszinte és nyitott. Néha mérgesnek tűnhet, és úgy látszik, hogy nehéz elérni, de valójában nagyon barátságos. Ha minden jól alakul, amit természetesen könnyű mondani, úgy érzem könnyen boldogulok Markóval. Ő egy nagyon elszánt ember."

Max párhuzamba hozta a legutóbbi és a legelső győzelme ünneplését, ezzel is bemutatva, hogy mennyit fejlődött a kapcsolata a csapattal. „Igaz, hogy az ünneplés módja más volt, mint 2016 májusában, amikor az első győzelmemet ünnepelhettem a Red Bull-nál. Azt gondolom, hogy ez normális. Az nagyon hihetetlen volt akkor."

„Én magam sem tudtam, hogy mit kezdjek azzal a helyzettel. Az évek során megismertem mindenkit a csapaton belül, és sok mindent tapasztaltunk meg együtt. Ez látszik azon is, ahogy együtt ünneplünk.”

„Ha Helmut a közelben van, akkor hozzá megyek először. Ez Barcelonában és Brazíliában is így történt. Barcelonában már ott van az autómnál, még épp csak kezet fogunk, de már körülöttem is legyeskedik. Most Brazíliában előszőr Helmuthoz mentem, majd utána a csapathoz. Nehéz ráugranom Helmutra, mert elesik. A mérnökök és a csapat többi tagjai elegendően vannak, hogy vigyázzanak rám.”- jegyezte meg viccelődve.

