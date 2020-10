Verstappen: manapság mindenki túl érzékeny

Szinte biztosan ki lehet jelenteni, hogy ha tehetné, úgy ahogy van elfelejtené a Portugál Nagydíj hétvégéjét Lance Stroll, a Racing Point kanadai pilótája, ugyanis kétszer is vétkesnek bizonyult egy ütközésben: egyszer Max Verstappennel, egyszer pedig Lando Norrisszal.

Mindkét esetben az volt a közös, hogy a két pórul járt pilóta rendkívüli módon kiakadt a kanadaira, és illették egy-két keresetlen szóval. Ha megnézünk egy videót a két rádiózásról, jóformán csak egy konstans sípolással találjuk szemben magunkat.

Norris a verseny leintését követően, majd a későbbi nyilatkozatai során is, több alkalommal bocsánatot kért Strolltól, hogy nem lett volna szabad ilyen szavakkal illetnie a pilótatársát, ám a mérnöke is megnyugtatta, hogy „megesik az ilyen” az ehhez hasonló helyzetekben.

Verstappen már egy fokkal nagyobb kalamajkában találta magát a megszólalásai miatt, mivel a sípolásmentés rádióüzenetben hallatszódik, hogy „kib***** mongolnak” nevezi Strollt a szabadedzésen történt ütközésüket követően.

Ezzel a holland meglehetősen sok ember haragját vívta ki, többen is bocsánatkérésre szólították fel őt a kijelentései miatt, köztük több mongol identitásközösség is. Voltak, akik egyenesen rasszistának bélyegezték Verstappent a nem éppen szerencsés kirohanása miatt.

A Red Bull pilótája is megszólalt az eset kapcsán, melyben utalt rá, hogy valóban nem hangzanak jól ezek a kijelentések, viszont a pillanat hevében egyszerűen kicsúsztak, de ezek közül semmit nem gondolt komolyan:

Marshals remove the car of Lance Stroll, Racing Point RP20, after a collision with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, during FP2

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images