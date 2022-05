Verstappen majdnem a bokszban ragadt – a Ferrari trükközést sejt

Az autóban lévő üzemanyag hőmérsékletét a külső hőmérséklethez viszonyítva határozzák meg két órával a rajt előtt, és az alapvető szabály az, hogy a benzin maximum tíz fokkal lehet alacsonyabb hőmérsékletű, mint a levegő.

A spanyol futam előtt 35 fok volt, ami azt jelentette, hogy az üzemanyag 25 fokos lehetett minimum, a bikások viszont elvileg ez alá hűtötték azt a kezdés előtt, így nem tudták idejében elhagyni a bokszot, amikor az kinyílt.

Az Auto Motor und Sport szerint „a két Red Bull esetében az üzemanyag hőmérséklete nem érte el az előírt értéket, amikor a bokszutca 40 perccel a rajt előtt megnyílt”.

Ez pedig ahhoz vezetett, hogy miközben a mezőny többi része az ilyenkor szokásos bemelegítő és ellenőrző köröket futotta, Verstappen és Sergio Perez a garázsban csücsült, miközben járó motor mellett próbálták melegíteni a benzint a kocsikban.

A Hondának viszont állítólag gondjai vannak a melegebb futamokon, ezért a Red Bull azt a gyakorlatot követi, hogy a lehető legjobban lehűtik az üzemanyagot, amely így aztán az egész verseny folyamán alacsonyabb hőmérsékletű marad, ez pedig jobb teljesítményt eredményez.

Úgy tűnik, az istálló ezúttal majdnem túlzásba vitte a hűtést, mert Verstappen csupán nyolc másodperccel a boksz lezárása előtt hajtott ki onnan, tehát nem járt messze attól, hogy ne a második helyről kelljen rajtolnia.

Emlékezhetünk, hogy Miamiban a két Aston Martin járt pórul pontosan ugyanezen okból, és akkor ők is a bokszból kezdhették csak meg a futamot. Az FIA viszont most azt mondta a The Race-nek, hogy a Red Bullnál folyamatosan a minimum fölött volt a hőmérséklet, a Ferrari viszont kételkedik ebben.

Mattia Binotto így fogalmazott az ügyben: „El tudom képzelni, hogy köze lehetett az üzemanyag-hőmérséklethez. Maximum tíz fokkal lehet hűvösebb, mint a levegő. Ennek pedig az esemény során folyamatosan így kell lennie. Szóval nemcsak akkor, amikor az autó elhagyja a garázst, de már a garázsban állva is.”

„Most azonban bíznunk kell az FIA-ban. Nehéz tudni pontosan, de lehet, hogy a beindítás révén igyekeztek melegíteni a benzint, ez viszont nem magyarázná… ahogy már mondtam, folyamatosan a legális tartományban kell lennie.”

„Bízunk azonban az FIA-ban, és tudjuk, hogy odafigyelnek. Megvizsgálták. Az is lehet, hogy nem is ez a megfelelő magyarázat. Őket is meg kéne kérdezni” – nyilatkozta sejtelmesen Binotto, aki tehát finoman azért próbált utalni rá, hogy talán a Red Bull mégis trükközött valamit a benzinnel a verseny előtt.

A bikások egyébként azt mondták, hogy Verstappen DRS-ével volt gond már a garázsban is, ami nem lenne meglepő, hiszen a hollandnak az egész futam során nem működött megfelelően a nyitható hátsó szárnya.

Hogy mennyi igaz a benzin túlhűtésének ügyéből, az nyilván kérdéses, de úgy tűnik, a Ferrari felfigyelt valami furcsaságra ellenfelénél, és ezentúl vélhetően még jobban odafigyelnek majd, hogy mit csinál a Red Bull a garázsban.

