Verstappen magyarázatot adott a rádiós kitörésére

Max Verstappen 2020-ban az ötödik dobogós helyezését szerezte sorozatban, és hasonlóan a Magyar Nagydíjhoz, ismét el tudta választani a két Mercedes pilótát, Lewis Hamiltont, és Valtteri Bottast.

A holland pilóta a rajtnál tudta megelőzni az enyhén beragadt Bottast, de Hamiltonra nem tudott komolyan nyomást helyezni, az első etap végére teljesen elfogytak a lágy gumijai.

Amikor már 8 másodpercre nőtt a különbség Hamiltonhoz képest, Verstappen indulatosan mondta a rádióba, hogy „a saját versenyünkre fókuszáljunk, ne Lewiséra,” hozzátéve, hogy „egyértelműen nem vagyunk annyira gyorsak, mint ők a lágyakon.”

Verstappent egy körrel később már azt mondta, hogy „elismételjem még egyszer? A ki*szot gumiknak vége!”

A verseny után Verstappen azt mondta, hogy szerinte nem szabad engedni, hogy a Mercedesek stratégiája megzavarja a Red Bullt.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, leads Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem tudod kontrollálni, hogy ők mit csinálnak” – mondta Verstappen. „Az egyetlen dolog, amit kézben tarthatunk az az, hogy mi mit csinálunk. Biztosra kell mennünk, hogy a leggyorsabb stratégián vagyunk.”

„Ki akartam állni, de ők nem hívtak be, szóval elképesztően szenvedtem a gumikkal. Igen jelentős időt veszítettem abban a két körben. Elmondtam már a rádión is, hogy nem érdekelt volna, ha a Racing Pointok mögé hoznak ki, mert úgy is könnyen megelőztem volna őket.”

Verstappen hátránya 37 pontra nőtt Lewis Hamiltonnal szemben, de a holland szerint ma nem tudtak volna ennél többet elérni a futamon.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Próbáltam tartani a lépést Hamiltonnal, csak óvta a gumikat (a verseny elején), ezért én is próbáltam lemaradni, de egy idő után már Valtteri is visszatért a 3. helyre, szóval nem maradhattam le annyira. Amint Lewis elkezdte nyomni neki, esélyem se volt tartani, elhúzott előlem.”

„Azután próbáltam a saját tempómat tartani, a legjobb stratégiát megtalálni, hogy Valtteri előtt maradjak, és ez nagyon jól sikerült ma, örülök ennek. Ismét el tudtuk választani a Mercedeseket, szerintem ennél többet most nem is tehetünk.”

