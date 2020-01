Verstappen ma pályára gurul a Holland Nagydíj F1-es pályáján: nincs jó idő

Hollandia idén egy több évtizedes szünet után tér vissza a Forma-1-be. Hatalmas előkészületek előzik meg a hétvégét, ami az első európai futam lesz a szezonban. Ezt a jogot korábban Barcelona birtokolhatta.

Zandvoort már az 1950-es években is rendezett királykategóriás futamot, de most nagyobb átalakításokra volt szükség a pályán. A háttérben jelenleg is zajlanak az építési munkálatok, ám hamarosan minden a helyére kerülhet, beleértve a két döntött kanyart is.

Az elmúlt héten már megkezdte a Red Bull a promóciós filmek forgatását Hollandiában. Ehhez két igen hangos F1-es autót is használtak, amik hamarosan újra mozgásba lendülhetnek. A szervezők közben igyekeznek minden fontosabb adatot megvonni a királykategóriás csapatoktól az átalakított pályáról, mivel azt akarják, hogy az istállók kvázi „vakon” érkezzenek meg az aszfaltcsíkra.

Ma a Red Bull azonban forgatási napot tarthat Zandvoortban, ahol Max Verstappen és Alexander Albon, a csapat két versenyzője lendülhet mozgásba, két kör erejéig. A pálya még nem készült el teljesen, így bizonyos részek kimaradnak. A pilóták a 8-as, a 9-es, és a 10-es kanyarra fognak koncentrálni a felvételek miatt.

Verstappen rajongói közben meghívást kaptak a pályára, és noha az időjárás körülmények egyáltalán nem ideálisak, igen sokan látogattak ki a helyszínre. A szurkolóknak nemcsak az esővel, de az erősebb széllel is meg kell küzdeniük, hogy megnézhessék a kedvencüket, így ők is fontos szerepet vállalhatnak a promóciós filmben.

