Verstappen: logikus, hogy én vagyok a favorit

A holland versenyző tavaly négy futammal, miközben csapata hárommal a vége előtt már világbajnoki címet ünnepelhetett, miután az év második felében komolyabb előnyre tudtak szert tenni közvetlen ellenfeleikkel szemben, és sorra nyerték a futamokat is.

Így nem is csoda, hogy a fogadóirodáknál és a legtöbb szakértőnél ők a 2023-as idény első számú esélyesei, ezzel pedig Verstappen is egyetért, de a kétszeres bajnok kihangsúlyozta, hogy az F1-ben semmi sem magától értetődő, így most újra meg kell mutatniuk, mire képesek.

„Ez egyszerűen logikus” – mondta a Sky Italiának Verstappen, amikor a favorit szerepe került szóba. „Ugyanakkor ez mégsem egyértelmű, hiszen minden évben teljesítened kell, bármit is értél el korábban. Újra bizonyítanod kell.”

Helmut Marko, az istálló tanácsadója úgy véli, most közelebb kerülhetnek hozzájuk az ellenfelek. „Nem vagyunk nagy előnyben az erőforrás terén, a szabályok pedig már egyévesek. Arra számíthatunk, hogy a mezőny közelebb kerül majd egymáshoz” – nyilatkozta a Sport1-nek.

Az osztrák Kronen Zeitungnak pedig arról is beszélt még, hogy az idei RB19 inkább a tavalyi autó továbbvitele, és nem feltétlenül tartalmaz forradalmi megoldásokat, de erre a 2022-es eredmények fényében talán nincs is szükségük.

„Mivel a szabályok hasonlóak, ezért úgy véljük, jó csomagunk van. A padlólemez változott kicsit és még néhány másik apróság, de én nem vagyok mérnök.” Hogy motorfronton mi várható idén a Hondától, az még kérdéses, de Marko szerint talán ki tudnak még csikarni némi extra teljesítményt a hajtóegységből.

Verstappen tehát favoritként vághat neki a 2023-as küzdelmeknek, nemrég pedig azt is felfedte, mindezt milyen sisakban fogja megtenni.