Verstappen lett az év versenyzője, de díjat kapott Vettel, Russell és Hamilton is

Verstappen 2022-ben meg tudta védeni Forma–1-es világbajnoki címét, miközben 15 győzelmet söpört be, ami új rekordnak számít a sorozatban. Ezek fényében pedig nem is igazán volt kérdés, hogy a rajongók általi szavazáson ő lett az év versenyzője, megelőzve Charles Leclerc-t, az IndyCar bajnokát, Will Powert, illetve az FE bajnokát, Stoffel Vandoorne-t.

A Red Bull versenyzője egyébként nem volt jelen személyesen a gálán, ezért videóüzenetben köszönte meg, hogy ebben a rangos elismerésben részesült. „Köszönöm mindenkinek, aki ismét rám szavazott, miután megszereztem zsinórban második bajnoki címemet.”

„A nehéz évkezdés után igazi csapatmunkával sikerült fordítanunk. Mindenki kemény munkája, beleértve néhány olyan emberét is, akik most ott ülnek önök között a gálán, hatalmas köszönetet érdemel. Szép estét mindenkinek, és találkozunk a versenypályán 2023-ban” – mondta Verstappen.

Az Autosport díját egyébként 1982 óta osztják ki, és elméletben bárki megkaphatja, aki nemzetközi szinten versenyez. Verstappennek a tavalyi év után most tehát ezt is sikerült újra megnyernie.

Az este folyamán természetesen számos másik kategóriában is győztest hirdettek, és így fordulhatott elő, hogy Vettelnek F1-es karrierje lezárása után is jutott még egy trófea. A négyszeres bajnok német az egész motorsportos pályafutását elismerő Gregor Grant-díjat vihette haza, amelyet ráadásul nem a rajongók, hanem a zsűri ítélt neki oda.

Ő a saját kis trófeáját pedig a helyszínen, vagyis a londoni Gosvenor House-ban vehette át, majd amikor megkérdezték tőle, mi fog neki hiányozni a versenyzésből, ő így válaszolt: „Eleinte még nem figyelsz oda erre, mert fiatal vagy, de szerintem az a legszebb, hogy annyi emberrel dolgozhatsz együtt, akik szenvedélyesen szeretik a munkájukat.”

„Tíz éve még azt gondoltam, hogy ez normális, és hogy mindenki így éli az életét, de aztán rájöttem, hogy mégsem normális, és sok embernek nincs meg ez a kiváltsága. Rengeteg motiváció áramlik belőled, és közben rengeteg tehetséges férfival és nővel találkozol, akikkel együtt jól érzed magad. Sok mindent viszek magammal ezekből az évekből.”

Vettel ismét megerősítette, hogy továbbra sem tudja, mihez fog kezdeni, de az elsődleges most számára az lesz, hogy több időt töltsön a feleségével és három gyermekével. „Nem arról van szó, hogy utálom a Forma–1-et.”

„Az utolsó néhány versenyt is nagyon élveztem, mert a bejelentés után komoly teher esett le a vállamról, mert mindig ez a sport járt a fejemben, de most már várom, hogy az időmet a gyerekeimnek szentelhessem. Az én szüleim is rengeteg időt töltöttek velem, és most én is ott akarok lenni velük” – zárta Vettel.

Ami pedig a további F1-es díjazottakat illeti, George Russellé lett az Autosport Év Pillanata díj, melyet a Brazíliában aratott első futamgyőzelméért kapott meg. Márkatársa, Hamilton, akinek az idei volt az első nyeretlen szezonja a királykategóriában, szintén nem tette tiszteletét a gálán, de díjat így is kapott.

A szurkolók ugyanis őt választották az év legjobb brit versenyzőjének, mely díjat már a nyolcadik alkalommal viheti haza. A hétszeres bajnok a videóüzenetében természetesen mindenkinek megköszönte az elismerést, és reméli, hogy 2023 még jobb év lesz a brit autósport számára.

És ezekkel még mindig nem ért véget az F1-es érdekeltségű díjazottak listája, ugyanis az Alfa Romeo kínai versenyzője, Csou Kuan-jü lett az év újonca, valamint a Red Bull RB18-ast választották az év versenyautójának, ami nem meglepő, hiszen a bikások masinája 22-ből 17 futamot nyert idén, miközben az istálló 2013 után az egyéni és a konstruktőri címet is behúzta vele.

