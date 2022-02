Verstappen lett a 2021-es év legjobb autóversenyzője

Max Verstappen véget vetett Lewis Hamilton F1-es dominanciájának azzal, hogy a drámai Abu Dhabi Nagydíj fináléjában megszerezte a világbajnoki címet. A Red Bull sztárja 10 győzelmet és 10 pole pozíciót szerzett az első F1-es bajnoki címével koronázott szezon során. Az Autosport olvasói Verstappent választották 2021 legjobb autóversenyzőjének, megelőzve a fő rivális Hamiltont, az IndyCar-bajnok Alex Palou-t és a Formula E címvédőjét, Nyck de Vriest.

Verstappen győzelmét február 6-án jelentették be az Autosport Awards-on, amely a koronavírus-járvány miatt 2020-ban csak online került megrendezésre, de immáron élőben, a Grosvenor House on Park Lane-ben tartották.

„Először is szeretnék köszönetet mondani minden rajongónak, aki rám szavazott, hogy megnyerjem ezt a díjat. Az egész éves támogatás elképesztő volt. Szeretném megköszönni a Red Bullnak és a Hondának, hogy olyan autót adtak nekem, amellyel megnyerhettem a világbajnokságot“ - mondta Verstappen egy videóüzenetben.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner Verstappen nevében vette át a díjat, hozzátéve: „Nyilvánvalóan fejlődött és érett az elmúlt években. Ahogyan tavaly vezetett, az kiemelkedő volt, és mindezt Lewis Hamilton ellen, aki a csúcson volt. Max több kört vezetett, mint bármelyik másik versenyző, és több futamot nyert, alaposan megérdemli ezt a díjat."

Az 1982 óta létező díjat a nemzetközi szinten versenyző hivatásos autóversenyzők kaphatják meg. Verstappen az első holland versenyző, aki elnyerte a díjat. A korábbi díjazottak között van az F1-es világbajnok Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen és Sebastian Vettel, míg a brit versenyzők közül Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button és Hamilton szerepel a kitüntetettek listáján.

Verstappen díjazása mellett a Red Bull Racing is első lett, a Mercedes Forma–1-es és E csapatát megelőzve az Év Versenyautó díjért folytatott küzdelemben. Jean Todt is elismerésben részesült, míg Oscar Piastri a legjobb 2021-es újoncnak járó díjat, Lando Norris pedig a legjobb brit versenyzőnek járó elismerést kapta.

