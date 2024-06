Verstappen „lehetetlen” súlycsökkentést kér az élvezetes és fürge autók érdekében

Az FIA nemrég tette hivatalossá a 2026-os autókra vonatkozó előzetes szabálytervezetet, amelyből kiderült, hogy nagyjából másfél év múlva valamivel rövidebb és keskenyebb versenygépek gurulhatnak majd pályára.

Emellett elviekben 30 kg-os tömegcsökkentés is jöhet, amit a pilóták természetesen nagy örömmel fogadnának, hiszen az utóbbi években sokszor felszólaltak az egyre nehezebbé váló masinák ellen, mivel azokat nem annyira élvezetes vezetni, mint a korábbi generációk autóit.

Hiába azonban a tervezett könnyülés, sokan már most elmondták, hogy szinte lehetetlen lesz azt elérni, hiszen az erőforrások ismételten nehezebbé válnak, miközben bizonyos biztonsági intézkedések is növelni fogják az autók tömegét. Verstappen is amiatt aggódik, hogy bele fognak még futni komolyabb problémákba.

„Nagyon nehéz lesz a dolgok jelenlegi állása szerint, de majd meglátjuk. Néhány csapat még most is túlsúlyos, nem? Szóval a 30 kilós csökkentés… persze tisztában vagyok azzal, hogy változnak az autó méretei, de nem hiszem, hogy a 30 kg lenne a tökéletes megoldás.”

Arra a kérdésre, hogy a tervezett csökkentés elég-e ahhoz, hogy a versenyzők kívánságai teljesüljenek, Verstappen elég egyértelműen válaszolt: „Ahhoz legalább 100-150 kilóra lenne szükség. Jelenleg ez persze lehetetlen. Ebben azonban a motor is szerepet játszik, nem igaz? A motorhoz és az akkumulátorhoz van köze… nagyon nehéz, hosszú és széles.”

„Mindez tehát jelenleg csak ábrándozás, de egyértelműen erre lenne szükségünk ahhoz, hogy fürgébb és valószínűleg élvezetesebb autókat kapjunk. A biztonság is rengeteg súlyt tett hozzá, ami persze jó, de biztos vagyok benne, hogy kicsit lehetne változtatni a dolgokon. Ez a megalkotott szabályokon múlik.”

Verstappen és a legtöbb versenyző álma vélhetően addig sosem fog megvalósulni, amíg hibrid erőforrások vannak az autókban, ezért sokan kérik, hogy az F1 térjen vissza az egyszerűbb, hangosabb motorokhoz.

Ennek kapcsán az F1 vezetője, Stefano Domenicali korábban úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a szintén 2026-ban debütáló fenntartható üzemanyagok beválnak, akkor a jövőben talán meg lehet majd szabadulni az akkumulátoroktól, ami sokat javíthatna a helyzeten.