Verstappen legyőzéséhez „nagyon komoly erőfeszítésre lesz szükség”

Ugyan az első három viadal során kétszer nullázott, Verstappen így is 15 futamgyőzelmet zsebelt be idén, és a címvédése összességében nem volt annyira nehéz, hiszen már négy versennyel a vége előtt bajnokká koronázták.

Mivel a Ferrari az év második felére elfogyott, a Mercedes pedig eleve gyenge évet zárt, így a Red Bullnak nem okozott gondot a konstruktőri cím behúzása sem, miközben olykor Sergio Perez is megmutatta, hogy miért szerződtették őt a holland mellé.

A hab a tortán Verstappen számára pedig az idényzáró futam megnyerése volt Abu Dhabiban, így nem is csoda, hogy Brundle csak elismeréssel tudott beszélni róla és alakulatáról. „Ezt a szezont Verstappen és a Red Bull dominálta. A pontokat tekintve Max több mint öt futamgyőzelemmel Leclerc előtt végzett, a Red Bull pedig néggyel a Ferrari előtt.”

„Számos pole pozíciót és futamgyőzelmet szereztek okos stratégiák, gyors kerékcserék és erős megbízhatóság mellett. Gratulálok mindenkinek a pályán és a gyárakban is, lenyűgöző, amit elértek” – írta Brundle a Sky Sportson vezetett rovatában.

Verstappen idén több helyszínen hallható pfujolást kapott, köszönhetően a tavalyi bajnoki finálénak, illetve az idén előkerülő költségvetéses balhénak, emellett ott volt a brazíliai csapatutasításos eset is. Az Abu Dhabi Nagydíj végén sem kímélték a hollandot, mindez azonban Brundle-nek érthető módon nagyon nem tetszett.

„Sajnálattal hallottam a kifütyülést a végén. Korábban is tapasztaltunk már ilyet Michael Schumacher, Sebastian Vettel vagy Nico Rosberg esetében, amikor a nézőknek erős véleményük van valamiről, ami megtörtént vagy valójában nem is történt meg.”

„A Red Bull és Verstappen csapata talán játszhatott volna okosabban is Mexikóban és Brazíliában, de semmi sem kisebbítheti az elképesztően domináns idei teljesítményük érdemeit.”

Brundle reményei szerint egyébként jövőre talán többen is harcba szállhatnak majd a végső sikerért, de ettől még Verstappen sikerkorszaka is folytatódhat, ha úgy alakulnak a dolgok. „Max most már olyan szinten van, amit csak nagyon komoly erőfeszítés révén lehet legyőzni a következő szezonokban.”

„Remélhetőleg a Ferrari és a Mercedes csökkenteni tudja a különbséget, és magukkal húzzák a McLarent, az Alpine-t és az Aston Martint egy szorosabb 2023-as bajnokság reményében.”

