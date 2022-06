Verstappen Leclerc nélkül sem lesz magányos az élen: nem lesz egyszerű versenyem

Max Verstappennek a legfontosabb feladata az volt a 2022-es Kanadai Nagydíj időmérőjén, hogy ne dobja el az autóját, ami már szinte garantálta is a pole-pozícióját azután, hogy Charles Leclerc már a Q1 után feladta a kvalit, Sergio Perez pedig a Q2-ben törte össze az autóját.

Verstappen legnagyobb időmérős ellenfele végül Carlos Sainz lehetett volna, aki meg is futotta a lila első szektort, de az utolsó sikánban fél másodpercet hagyott, így elcsente előle a második helyet a kiváló formában lévő Fernando Alonso.

„Nem hinném, hogy egyszerű futamom lenne majd holnap” – nyilatkozta Verstappen az időmérő végén Jacques Villeneuve-nek.

„Szerintem ma sikerült nyugodtnak maradnunk a trükkös körülmények között is, egyáltalán nem hibáztunk, és jó döntéseket hoztunk a Q2-ben és a Q3-ban is. Természetesen ennek a pole-pozíciónak is ugyanúgy örülök!”

