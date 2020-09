Verstappen közel sem volt elégedett a pénteki napjával

A holland Red Bull-pilóta nem is volt túl bőbeszédű a délutáni interjúk során, és elmondta, hogy nem volt ez egy jó nap számára. „Általánosságban küzdöttünk az egyensúllyal és a tapadással. Elég sok munka vár még ránk.”

A 11-es kanyarban szigorúan figyelik a pálya határait a felügyelők, és ezt láthattuk is a gyakorlatban, hiszen számos gyorskört vettek el a pilótáktól, miután szélesre futottak a Parabolica kijáratánál.

Verstappen is próbálgatta, hogy meddig mehet el abban a kanyarban. „Csak igyekszem megtalálni a határokat. Ha azt látod, hogy ott hibázok egy kicsit, akkor az csak azt jelenti, hogy próbálsz kicsit szélesebbre futni. Az edzésen amúgy sem számít annyira.”

A holland a gumikkal és az egyensúllyal is küszködött picit, és úgy érezte, hogy nem volt kellő tapadása a pályán. „Először is meg kell oldani a tapadási gondokat. Ha az autó egyensúlya rendben van, akkor pedig a gumikopásnak is jobbnak kell lennie” – mondta szűkszavúan Verstappen.

Albon esetében kicsit más volt a helyzet. Ő az első edzésen még az előkelő harmadik helyen végzett, délutánra viszont egy éles csavar után csak a 14. helyen találta magát. Ettől függetlenül nem írja le esélyeiket, de tudja, hogy szoros csata lehet majd.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Délelőtt rendben volt. Úgy érzem, hogy a délután nem volt annyira rossz, csak kell némi fejlődés. Közel vagyunk a többiekhez, ahogyan az várható volt. Trükkös lesz, mert egy tized akár négy helyet is érhet. Van egy kis házi feladatunk, hogy kicsivel jobbá tegyük az autót az alacsony és a gyors szakaszok viszonylatában.”

Albon szerint valami a kanyarokban és az egyenesekben is hiányzik nekik, de érzi a lehetőséget. „Az egyensúlyt kell pontosan belőni. Szerintem tudjuk, hogy mit akarunk, csak el kell azt érni.”

Csapattársához hasonlóan neki is vették el körét a Parabolica kijárata miatt. A pilóta érzése szerint ez annak is volt köszönhető, hogy sokszor feltorlódtak az utolsó kanyar előtt, ezért nem tudták rendesen megkezdeni a köröket, illetve a piszkos levegő is okozott problémákat.

