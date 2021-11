Verstappen körét „megsemmisítette” Perez és Cunoda hibája

Miután meggyőző teljesítményt nyújtottak a harmadik szabadedzésen, a Red Bull volt a Mexikói Nagydíj időmérőjének favoritja, végül azonban meglepetésre mindkét Mercedes legyőzte Verstappent és Perezt.

Verstappennek és Pereznek is sokat kellett volna javítania a második mért körével ahhoz, hogy a Mercedesek előtt végezzenek: Verstappen lemaradása 0,350 másodperc volt Bottashoz képest.

Verstappen pedig érzése szerint javíthatott is volna, azonban a második szektorban kártyavárként dőltek össze a Red Bull reményei. Az egyébként is a mezőny végéről rajtoló Juki Cunoda hibázott a második szektorban, ami előbb Perezt, majd Verstappent is megzavarta, a holland pedig el is vette a körét, a rádión pedig a „h*lye idióta” szavakkal illette az előtte autózó márkatársait.

„Úgy tűnik, az időmérő alatt nem volt annyira jó az autónk egyensúlya” – értékelte a kvalifikációját Verstappen, akinek szigszalaggal rögzítették a hátsó szárnyát egy, még meg nem határozott probléma miatt.

„Az utolsó köröm azonban jó lehetett volna, de nem tudom, mi történt előttem. Ketten is lementek a pályáról, szóval azt hittem, jön a sárga zászló, és elvettem a gázt, ami persze tönkre is tette a körömet.”

„Szerintem még úgy is, hogy nem volt minden rendben az autóval, megszerezhettük volna a pole-pozíciót. Nem valami jó eredmény ez, de még mindig jobb, mint a második helyről rajtolni” – utalt Verstappen arra, hogy így szélárnyékot fog kapni Bottastól a rajtot követően.

Az eredmény még a Mercedest is meglepte, azonban Verstappen nem aggódik a holnapi verseny miatt:

„Egyszerűen nem nekünk kedvezően alakult ez az időmérő, de ezeket a gumikat (a piros lágyakat) amúgy sem fogjuk már használni holnap, szóval még nincs minden veszve.”