Verstappen kontra Alonso – ilyen volt a két pilóta legjobb FP2-es köre (videó) Miközben a Red Bull-lal Max Verstappen továbbra is megállíthatatlannak tűnik, úgy látszik, most is Fernando Alonso lehet majd az egyik legnagyobb ellenfele, hiszen a spanyol pénteken remekül ment Dzsiddában.

Szerző: Egri Dávid Lehetséges, hogy az idei évben szoknunk kell majd, hogy a két versenyző neve gyakrabban tűnik fel egymás közelében, mint eddig bármikor, köszönhetően az Aston Martin hatalmas előrelépésének. Alonso ennek megfelelően a második szabadedzésen is ott volt, és elválasztotta egymástól a két Red Bullt. A lemaradása pedig két tized volt csupán Verstappenhez viszonyítva, akiről tudható, hogy mennyire jó ezen a helyszínen. A Forma–1 hivatalos oldala pedig volt olyan kedves, hogy egymás mellé tette a két pilóta legjobb FP2-es körének onboardját, így mi is megnézhetjük, pontosan mire megy egymással a két versenyautó. Azt le lehet szűrni a videóból, hogy a várakozásoknak megfelelően a bikások autója továbbra is rendkívül hatékony és gyors az egyenesekben, illetve a padlógázas szakaszokon, Verstappennek pedig sikerül is időt nyernie Alonsóval szemben ezeken a helyeken. Az is jól látszik viszont, hogy az Aston továbbra is erős a féktávokon és bizonyos kanyarkombinációkban, hiszen a spanyol bajnok a kör egyes részein Verstappen elé tud kerülni, de a picike előnye aztán hamar odavész, amikor mindketten padlóig nyomják a gázt. A kéttizedes különbség a második edzésen mindenesetre biztató, hiszen talán azt vetítheti előre, hogy most is egészen szoros lesz majd az időmérő, és az is benne van a pakliban, hogy Verstappen legnagyobb kihívója Alonso lesz. Ebben bízik egyébként a bikások tanácsadója, Helmut Marko is, aki nagy dicsérettel illette Alonsót, de persze Verstappen érdemeit sem felejtette el kiemelni.