Max Verstappen a második helyről indulhatott a Red Bull-lal, viszont jól kapta el a rajtot, így Hamilton elé ugrott. Sokáig ott is tudott maradni, azonban a hétszeres világbajnokot kihozta Verstappen mögül a Mercedes, a stratégia pedig kiválóan működött, Hamilton le tudta vadászni Verstappent a frissebb gumikon.

A futamot követően Verstappen természetesen nem volt boldog, de hozzátette, számított arra, hogy ez lesz:

„Bizonyos szempontból számítottam rá, hogy ez lesz. A lágy gumikkal egyértelműen gyorsabbak voltak nálunk, aztán ez látszott a közepes keveréknél is, jobb tempójuk volt, egy másodpercen belül tudtak maradni hozzánk képest. Nem igazán tehettünk volna ennél többet.”

„Aztán a Mercedes kijött még egyszer, ekkor pedig már tudtam, hogy vége van, mert szenvedtem a gumikkal, és látni lehetett, hogy körről körre egyre közelebb kerül hozzám Lewis, tehát könnyű célpont voltam.”

„Ha mi is kijöttünk volna még egyszer, nem vagyok biztos abban, hogy sikerült volna újra felzárkóznunk. Nem volt elég tempónk, én mindent megpróbáltam. Ebből is látszik, hogy még nem vagyunk ott, ahol lenni szeretnénk, továbbra is keményen kell nyomnunk. De jelen pillanatban lassabbak vagyunk” – mondta Verstappen.

Mivel a leggyorsabb kört a holland futotta meg, így Hamilton 14 pontos előnnyel várhatja a következő futamot, a két hét múlva megrendezésre kerülő Monacói Nagydíjat.

