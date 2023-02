Verstappen kivételesen nem szidja a Pirelli abroncsait

Az olasz gumigyártónak tavaly át kellett állnia a 18 colos abroncsokra a Forma–1-ben is, és miközben ez többnyire jól sikerült, azért nem mindenki volt teljesen elégedett velük. Sokan például arra panaszkodtak szezon közben, hogy az első tengely nem tapad elég jól, ezét gyakran válik alulkormányzottá az autó.

Ezzel pedig többek között Verstappennek is meggyűlt a baja az idény első felében, amikor még a Red Bull is túlsúlyosabb volt a kelleténél. A Pirelli 2023-ra azonban erősebb és jobban működő első gumikat készített, a kétszeres bajnok reményei szerint mindez pedig jól jön majd neki is.

„A legnagyobb gondot tavaly nem is feltétlenül a gumik jelentették, hanem az, hogy az autók túlságosan is nehezek voltak, emiatt pedig az első tengely lomhán mozgott. Amint elkezdtünk ettől megszabadulni, jóval mozgékonyabb lett, és így lesz gyors egy autó” – magyarázta Verstappen.

„Még egyetlen kategóriában sem ültem olyan versenygépben, amely alulkormányzással együtt is gyors lett volna. Emellett a Pirelli új abroncsai is jelentenek némi előrelépést. Persze még csak Abu Dhabiban próbálhattuk ki azokat.”

„Meg kell még nézni minden egyes helyszínen, mivel az aszfalt minősége és az időjárás is jelentősen befolyásolja a viselkedésüket. Én azonban bízom abban, hogy minden a megfelelő irányba fog haladni.”

Verstappen márkatársa, Sergio Perez eközben a 2023-as céljairól beszélt, melyek talán nem annyira ambiciózusak, mint a korábbi években.