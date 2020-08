Verstappen: kilenc verseny 11 hét alatt a „maximum” az F1 számára

A koronavírus-járvány miatt a 2020-as F1-es szezon első felét alkotó futamokat vagy törölni, vagy halasztani kellett. A szezon aztán végre júliusban indulhatott el egymást követő három futammal Ausztriában és Magyarországon.

Egy hét szünetet követően a csapatok ismét belevágtak egy hármas menetbe, két silverstone-i és egy spanyol versennyel. Nemsokára pedig jön egy újabb triplázás, hogy a sorozat a lehető legtöbb futamot tudja megrendezni idén.

A csapatok mind megértik a kereskedelmi és szerződéses szükségét a szezon megmentésének. A tervezett naptárbővítéssel, melynek keretében a mezőny ismét visszatérne Törökországba, valamint két futam kerülne megrendezése Bahreinben, összesen 17 viadalunk lehet idén.

Még több F1 hír: Verstappent „nem érdekli”, hogy melyik futamokat nyeri meg

A múlt hónapban a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl elmondta, hogy a triplahétvégék nem válhatnak általánossá a jövőben a csapatokra rótt nagy megterhelés miatt. Max Verstappen elismerte, hogy a sportnak most versenyekre van szüksége, de egyetértett azzal, hogy ennyi triplázás már kicsit sok.

„Jelenleg még rendben van. Volt egy hosszú szünetünk előtte. Remélhetőleg a továbbiakban viszont nem lesz szükségünk ilyen triplahétvégékre. Szerintem ez egy kicsit sok. Ha legfeljebb két verseny követi egymást, az még rendben van. Ha van köztük szünet, az is.”

„Természetesen most el kell ezt fogadnunk. Minél több versenyre van szükségünk, és próbáljuk kihozni belőle, amit csak lehet. Most három triplázásunk is van egymás után, szóval ez már tényleg a limit szerintem” – vélekedett a holland.

George Russell, Williams Racing Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A williamses George Russell viszont élvezi, hogy ilyen sokat vannak a pályán, és őt ez a szezon a gokartos időkre emlékezteti. „Tényleg. Minden péntek este elmentem a szüleimmel az országban lévő különböző pályákra, és ez most arra emlékeztet engem. Visszatérnek az emlékek.”

„Én a magam részéről nagyon élvezem. Lehetővé teszi, hogy ritmusba kerülj, és azt csináljuk, amit szeretünk. És ez hihetetlen. A világ legjobb pályáin versenyezhetünk.” Russell inkább a csapatok egészségéért aggódik, hiszen most Belgium következik, aztán szünet nélkül követi majd Monza és Mugello is.

„Sajnálom a csapatokat. Ők komolyan megérzik ezt. Még két brit futam után is, amikor vasárnap este a saját ágyukban aludhattak. Számukra nagyon nehéz lesz ez, a versenyek közötti repülés miatt. Én imádom, de most azokra a férfiakra és nőkre gondolok, akik most minden egyes nap dolgoznak” – zárta gondolatát Russell.

Látványos F1-es onboard: Russell köre az új Williamsszel Barcelonában