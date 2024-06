Verstappen kifejezetten élvezi, hogy meg kell dolgoznia a sikerért, egy kifogása azért van

Május óta már csak emlék a mezőnyt uraló Red Bull, a Milton Keynes-i csapatot megközelítette, sőt, néha el is kapta a McLaren és a Ferrari, míg Kanadában a Mercedes is megérkezett a buliba, bár ők maguk is tudják, hogy például a következő futamon, Barcelonában nem biztos, hogy játékban lesznek.

Ebből a négy futamból is meg tudott kettőt nyerni Verstappen (Imolában és Montrealban) és Miamiban is második lett, mindenesetre a nagyon változékony körülmények között a háromszoros világbajnok továbbra is tartja magát és a Skynak adott nyilatkozata alapján még jobban is szórakozik, mint tavaly, amikor nem volt ellenfele:

„Szerintem jót tesz a Forma-1-nek, hogy több különböző csapat harcol a győzelemért, elég izgalmasak tőle a versenyek, nagyon élvezem, bár jobb lenne, ha kényelmesebb lenne az autó, mert most eléggé nehéz vezetni.”

Verstappennek a montreali volt a 60. futamgyőzelme, így bebiztosította a harmadik helyet és már csak 31 kell, hogy utolérje Michael Schumachert. A jelenlegi tempójával ez három év múlva fog sikerülni, már ha a Red Bull tud reagálni a nehézségeikre.

Az idősebb Verstappen, Jos, közben különleges lehetőséget kap az Osztrák Nagydíjon.