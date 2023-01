Verstappen kicsit sem unta meg a szimulátorozást – most a magánrepülőjébe szereltet be egyet

A holland a szimulátorozás kapcsán igencsak a rivaldafénybe került az utóbbi hetekben, hiszen nemrég lett vége a virtuális Le Mans-i 24 órásnak, ahol ő is indult a csapatával, de végül szervergondok miatt idő előtt feladta a küzdelmeket, és rendesen ki is akadt a szervezőkre.

Elmondta azt is, hogy többet nem kíván majd szerepelni az eseményen, mert hónapok előkészülete vált semmissé önhibáján kívül. Ezek után pedig azt gondolhatnánk, hogy az F1-es bajnok talán jegeli egy időre a virtuális versenyzést, Helmut Marko azonban elmondta, hogy erről szó sincs.

A szakembert a német Sport1 kérdezte arról, hogy a Le Mans-i fiaskó után Verstappen többet fog-e a „valódi versenyzésre” koncentrálni, ő viszont megerősítette, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz.

„Még a magánrepülőjét is átalakította, hogy fel tudjon vinni magával egy szimulátort. Ez viszont jó dolog, mert neki szüksége van az efféle figyelemelterelésre. Ráadásul egyáltalán nem volt rá káros hatással, miközben megnyerte a két bajnoki címét…”

Mivel az F1-es pilóták elég sokat repülnek egy évben a különböző versenyhelyszínek között, így vélhetően lehet értelme Verstappen ötletének, még ha az internetkapcsolat nem is a legerősebb a felhők felett.

Mindenesetre azért ebből is jól látszik, hogy a holland mennyire versengő típus, és amikor az ideje engedi, akkor a virtuális világban is szereti fejleszteni képességeit, most pedig ezt már kilométerekkel a föld felett is megteheti majd.

