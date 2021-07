Verstappen: Kib*szott nevetséges, hogy ilyen sok kérdést kapunk erről!

A Brit Nagydíjon történt ütközésük óta először vett részt közösen egy sajtótájékoztatón Max Verstappen és Lewis Hamilton. Hamilton megszerezte a pole-t Magyarországon, míg Verstappen a harmadik helyről várhatja majd a lámpák kialvását.

A rajt azért is kifejezetten érdekes lehet, mert a két Mercedes közepes, míg a két Red Bull lágy gumikkal fog indulni, ami az első körben az osztrák istálló számára lesz kedvezőbb, így könnyen megeshet, hogy átalakul az élmezőny sorrendje.

Az FIA időmérő után sajtótájékoztatójának közvetítője, Tom Clarkson arról akarta megkérdezni a britet és a hollandot, hogy látnak-e esélyt egy újabb első körös csatára, Verstappen viszont még azelőtt, hogy Clarkson befejezte volna a kérdést, közbeszólt. A kérdés így hangzott:

„Lenne egy kérdésem hozzád és Lewishoz. Sok szó esik arról, hogy mi történt a silverstone-i verseny első körében. Ha a holnapi rajtnál ismét kerék a kerék ellen csatáztok…” – mondta Clarkson, majd Verstappen kissé feldúltan így felelt:

„Abbahagyhatnánk már ezt az egészet? Mert egyszerűen nevetséges, hogy ilyen kib*szott sok kérdést kapunk erről. Őszintén mondom, csütörtökön folyamatosan erre a hülyeségre kell válaszolnunk. Szóval le tudnátok állni ezzel?”

„Versenyzők vagyunk, versenyezni is fogunk, és természetesen kemények leszünk, de fairek is. Szóval továbbra is hatjuk egymást” – tette hozzá Verstappen.

Hamilton megkérdezték, hogy szeretne-e hozzátenni valamit Verstappen mondandójához, mire a hétszeres világbajnok fejrázással válaszolt. A holland versenyzőt arról is megkérdezték, mit gondol arról, hogy Hamiltont kifütyülte a közönség:

„Természetesen nem helyes dolog ezt tenni, de végül is versenyzők vagyunk, és nem szabadna, hogy megzavarjanak az ilyen dolgok. Arra kell koncentrálnod, ami a feladatod, a feladat pedig az, hogy jól teljesíts az autóban.”

„Szerencsére az autóban természetesen ott van rajtunk a sisak, ezért ilyenkor nem hallunk semmit. Ez talán egy kicsit más, mint más sportokban” – zárta a világbajnoki pontverseny éllovasa.

Horner a Mercedesek feltartásáról: „Erről szól ez a játék…”