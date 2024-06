Verstappen kész fogadni legnagyobb riválisai világbajnoki címére

Max Verstappen az elmúlt években szinte letaszíthatatlannak tűnt az F1 trónjáról, és bár egyértelműen a holland Lewis Hamilton egyeduralmának „örököse”, idén már jóval erősebben körvonalazódik, hogy kik szorongathatják meg őt.

A 2024-es szezon során a Ferrari és a McLaren is feljövőben van, ami nem csupán a fejlesztéseknek, hanem két, rendkívül motivált pilótának, Charles Leclercnek és Lando Norrisnak is köszönhető. Nem véletlen, hogy Verstappen is bennük látja a jövő bajnokait.

A háromszoros világbajnok holland pilótának ugyanis ezúttal egy kérdezz-felelek beszélgetés során meg kellett neveznie, hogy kiktől számít vb-címre a következő években - számolt be a Planet F1.

"Fogadjunk egy vacsorában, hogy ez a versenyző egyszer világbajnok lesz. A neve...” – olvasta Verstappen a kérdést, mire erősen gondolkodóba esett, hiszen úgy vélte, hogy több pilótára is lehetne fogadnia.

Verstappen először Leclerc-et nevezte meg, aki jelenleg a világbajnokság második helyén áll, 56 ponttal lemaradva a holland mögött. Aztán mégis lehetőséget kapott egy további pilótatársa megnevezésére, mire rávágta, hogy Lando.

Verstappen megemlítette, hogy idén komoly kihívásokat jelent a Red Bull számára a kerékvetőkön való áthaladás, ám abban bízik, hogy ezt megoldva jelentősen javíthatnak a versenyképességükön.

Eközben Horner védelmébe vette a kritikák kereszttüzébe kerülő Verstappent.