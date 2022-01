Verstappen „Jos miatt lett ilyen agresszív”

Max Verstappen megnyerte a 2021-es világbajnoki címet, azonban mindez nem lett volna elérhető a számára, amennyiben nem küzdött volna keményen Lewis Hamilton ellen mind a pályán, mind azon kívül.

Windsor az In the Fast Lane podcastben arról osztotta meg a gondolatait, hogy már az F3-ban nagyon megkedvelte Verstappen stílusát, ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a hollandot az agresszivitása miatt már akkor sokan kritizálták.

„Soha nem mentem bele ebbe. Akkoriban úgy éreztem, hogy megvan a tehetsége és a vezetési képessége ahhoz, amit tett” – jelentette ki az F1-es szakértő, aki azt is hozzátette, hogy Verstappen számos helyről kapott támogatást a 2021-es szezon során, és többek között emiatt is vált olyan agresszívvá.

„Jos a fejében járt, és (emiatt) nagyon agresszív volt. Nelson Piquet szintén ott volt a fejében, aki kétségtelenül ad neki tippeket a magánéletükben. Helmut Marko és Christian Horner is ott volt a fejében.”

Windsor tehát arra a következtetésre jutott, hogy ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Verstappen keményen harcolt a világbajnoki címért. Az újságíró Horner kijelentésére is kitért, aki azt mondta, hogy egyenlő feltételek mellett a holland legyőzné Lewis Hamiltont. Szerinte ez az ellenfél gyengítésének célját szolgálta ez a komment. „Gondolj csak bele, mit tesz egy ilyen megjegyzés valakivel lelkileg.”

