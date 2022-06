Verstappen jól ismeri Leclerc érzéseit: „a sz*r dolgok megtörténnek"

Max Verstappen 25 pontot vihet haza az Azerbajdzsáni Nagydíjon aratott győzelme után. Bajnoki riválisának, Charles Leclerc-nek a váratlan kiesése után nulla ponttal kell távoznia Bakuból. Verstappen tudja, milyen érzés az élről elbukni a győzelmeket, de a Red Bull Racing tanult a korábbi hibáiból.

„A sz*r dolgok megtörténnek. Velem is megtörténtek, és ez a versenyzés része. Ezek után fontos, hogy a csapat gondoskodjon arról, hogy ez ne történjen meg újra" - idézi Verstappen verseny utáni nyilatkozatát a Forma-1-es riporter Erik van Haren a Twitteren.

Még több F1 hír: Wolff aggódik: Hamilton a Kanadai Nagydíj kihagyására kényszerülhet

Verstappen a bahreini nyitófutamon és az Ausztrál Nagydíjon is megbízhatósági problémák miatt esett ki, de azóta a hollandot csak a DRS-sel kapcsolatos problémák gyötörték, a Red Bull autója ezt leszámítva megbízhatónak bizonyult az elmúlt futamokon. Ráadásul gyors is, hiszen zsinórban öt futamot nyertek az osztrák istálló versenyzői, melyből négy Verstappen nevéhez fűződik.

A Ferrarinál most úgy tűnik, hogy a dolgok rosszul alakulnak, hiszen Leclerc is elszenvedte szezonbeli második kiesését Bakuban, miután Spanyolországban is megbízhatósági problémákkal küzdött. A Ferrarinak megfelelően ki kell elemeznie a problémákat és megoldást kell találnia a történtekre, valamint a pilóták által az autóba vetett bizalmat is vissza kell építeniük.

„Mindig arról van szó, hogy pontokat szerezzünk. Nagyon nem szeretnéd, hogy baleseted legyen, vagy megbízhatósági problémákkal küzdj. Minden dolgon felül kell kerekednek, de mi nem voltunk a csúcson a szezon elején, ugyanakkor tanultunk belőle” – mondta Verstappen a Sky Sportsnak.