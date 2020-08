Verstappen jobban örült volna a lágyabb gumiknak

Max Verstappen elégedetten nézhet vissza majd a barcelonai pénteki szabadedzésekre, hiszen a Red Bull Racing pilótája a délutáni szabadedzést – csakúgy, mint a délelőttit – a 3. pozícióban fejezte be. A Sky ezután kérdezte arról, hogy mekkora különbséget tapasztal a pályán a téli tesztekhez képest:

„Az ilyen kérdésekre mindig nehéz bármit is mondani, mert most azért jóval melegebb van, szóval azok a dolgok, amiket a téli teszteken tanultunk, most nem igazán relevánsak, mindenesetre szerintem az autó egész jól teljesített ma.”

„Egy körön elég komoly tempóhátrányunk volt a Mercedesszel szemben, de szerintem pozitív volt a nap, főleg a hosszabb etapok. A legkeményebb keverékeket használjuk, amivel szerintem nincs gond, lehet őket kezelni.”

„Én őszintén szólva jobban örültem volna, ha egy kicsivel lágyabbak, de ez van. Úgy éreztem, ezek az abroncsok vannak olyan kemények, hogy nem kell majd úgy tojáshéjakon lépdelnünk, mint múlt hétvégén Silverstone-ban.”

A 22 éves pilóta mondandóját így fejezte be: „Az időmérő edzésen nem hiszem, hogy képesek leszünk megverni a Mercedest, eléggé gyorsak. Aztán a versenyen ki tudja. Ma elég jól éreztem magam az autóban, meglátjuk, vasárnap is hasonló lesz-e a helyzet.”

