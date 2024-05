Verstappen: „Jelentősen le vagyunk maradva”, ennél rosszabb már nem igazán lehet

Sok istállóhoz hasonlóan a Red Bull is fejlesztésekkel érkezett a szezon első európai helyszínére, így az első két szabadedzés sok esetben az új csomagok kiismeréséről és tesztelgetéséről szólt. Ami azonban a pályán látottakat illeti, a címvédő gárdának egyértelműen nem volt jó napja.

Sem Verstappen, sem pedig Sergio Perez nem tudott a legjobb időeredmények közelébe férkőzni, a háromszoros bajnok ráadásul tőle szokatlanul számos hibát, elfékezést, pályáról való lecsúszást mutatott be, ami szintén jelezte, hogy valami egyelőre nem stimmel az RB20-szal.

A nap végén Verstappen ennek megfelelően nem is nyilatkozott túl boldogan, de azért reméli, hogy a holnapi napra ki tudják javítani a fellépő problémákat. „Nehéz nap volt. Nem volt könnyű megtalálni a jó egyensúlyt, és nem is éreztem magam komfortosan az autóban, sokat csúszkáltam. Nagyon könnyű elveszíteni az autót ezen a pályán.”

„Van néhány dolog, amit meg kell vizsgálnunk, mert a mai nap egyértelműen rossz volt, nem volt meg az önbizalom. Még a hosszú etapok sem sikerültek jól. Mindenképpen javítanunk kell majd néhány területen, ha holnap versenyképesek akarunk lenni.”

Verstappen a második edzés során egy komolyabb feltartásba is beleszaladt, hiszen Lewis Hamilton állta az útját, már nem először. A Red Bull-osnak ez nem is tetszett, ezért hamar a brit tudtára adta, hogy mi történt. Hamilton persze rögtön elnézést kért, Verstappen pedig utólag már nem is akart túl sokat beszélni az esetről, mivel szerinte fontosabb probléma, hogy eddig jelentős hátrányban vannak a riválisokkal szemben.

Ez persze még csak a hétvége első napja volt, így szombatra és vasárnapra még van esélyük javítani: „Azt hiszem, a mainál rosszabb már nem igazán lehet, igaz? Szóval megnézünk majd néhány dolgot, hátha gyorsulni tudunk holnapra. Most azonban úgy tűnik, hogy a többiek előrébb tudtak lépni, míg nekünk rossz napunk volt.”

